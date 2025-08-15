https://ria.ru/20250815/egipet-2035560155.html

В Египте 19 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, выписали из больниц

КАИР, 15 авг - РИА Новости. Девятнадцать российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в египетской провинции Южный Синай, были выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Египте.Ранее диппредставительство сообщило, что порядка 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП с автобусом в Южном Синае в Египте, состояние одного из них оценивается как средней тяжести."С пострадавшими плотно работает страховая компания и Coral Travel. Консульский отдел посольства держит вопрос на контроле и оказывает все необходимое содействие. Девятнадцать человек были выписаны из больниц и продолжили отдых", - заявило посольство, добавив, что в больницах остаются более десяти пострадавших.В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Диппредставительство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.

