Рейтинг@Mail.ru
В Египте 19 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, выписали из больниц - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 15.08.2025 (обновлено: 16:13 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/egipet-2035560155.html
В Египте 19 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, выписали из больниц
В Египте 19 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, выписали из больниц - РИА Новости, 15.08.2025
В Египте 19 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, выписали из больниц
Девятнадцать российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в египетской провинции Южный Синай, были выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в посольстве РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:10:00+03:00
2025-08-15T16:13:00+03:00
египет
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbdda0c8fa499fc553c32d9b81bd5824.jpg
КАИР, 15 авг - РИА Новости. Девятнадцать российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в египетской провинции Южный Синай, были выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Египте.Ранее диппредставительство сообщило, что порядка 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП с автобусом в Южном Синае в Египте, состояние одного из них оценивается как средней тяжести."С пострадавшими плотно работает страховая компания и Coral Travel. Консульский отдел посольства держит вопрос на контроле и оказывает все необходимое содействие. Девятнадцать человек были выписаны из больниц и продолжили отдых", - заявило посольство, добавив, что в больницах остаются более десяти пострадавших.В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Диппредставительство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.
https://ria.ru/20250815/dtp-2035491726.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_143:250:2541:2048_1920x0_80_0_0_84d9fca463e17050cedd13586b5df802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, в мире, россия
Египет, В мире, Россия
В Египте 19 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, выписали из больниц

В Египте 19 россиян выписали из больницы после ДТП с автобусом

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Muhamed Sabry
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 15 авг - РИА Новости. Девятнадцать российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в египетской провинции Южный Синай, были выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Египте.
Ранее диппредставительство сообщило, что порядка 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП с автобусом в Южном Синае в Египте, состояние одного из них оценивается как средней тяжести.
"С пострадавшими плотно работает страховая компания и Coral Travel. Консульский отдел посольства держит вопрос на контроле и оказывает все необходимое содействие. Девятнадцать человек были выписаны из больниц и продолжили отдых", - заявило посольство, добавив, что в больницах остаются более десяти пострадавших.
В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Диппредставительство сообщило, что автобус врезался в ограждение и упал на бок.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Ленинградской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Вчера, 12:41
 
ЕгипетВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала