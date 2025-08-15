https://ria.ru/20250815/eaes-2035448163.html

Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров

Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров - РИА Новости, 15.08.2025

Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров

Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг и капитала, заявил премьер-министр... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:37:00+03:00

2025-08-15T09:37:00+03:00

2025-08-15T10:14:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035457798_0:0:2255:1268_1920x0_80_0_0_8c07e32e33529021c4956a44a65c214d.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг и капитала, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе. "Дальнейшая совместная работа по укреплению интеграционных механизмов – в интересах всех наших государств. Необходимо продолжать снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Совершенствовать деловую среду", - сказал Мишустин. Он напомнил, что ВВП объединения вырос на 4,4% по итогам прошлого года. "За январь-март текущего года – увеличился на 2%. Что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал", - добавил премьер.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз