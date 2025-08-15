Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров
09:37 15.08.2025 (обновлено: 10:14 15.08.2025)
Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров
Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров - РИА Новости, 15.08.2025
Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров
Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг и капитала, заявил премьер-министр... РИА Новости, 15.08.2025
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг и капитала, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе. "Дальнейшая совместная работа по укреплению интеграционных механизмов – в интересах всех наших государств. Необходимо продолжать снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Совершенствовать деловую среду", - сказал Мишустин. Он напомнил, что ВВП объединения вырос на 4,4% по итогам прошлого года. "За январь-март текущего года – увеличился на 2%. Что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал", - добавил премьер.
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров

Мишустин призвал страны ЕАЭС снимать ограничения для свободного движения товаров

© Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг и капитала, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.
"Дальнейшая совместная работа по укреплению интеграционных механизмов – в интересах всех наших государств. Необходимо продолжать снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Совершенствовать деловую среду", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что ВВП объединения вырос на 4,4% по итогам прошлого года.
"За январь-март текущего года – увеличился на 2%. Что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал", - добавил премьер.
Евразийский экономический союз
26 июня, 01:05
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
