https://ria.ru/20250815/eaes-2035448163.html
Мишустин призвал снять ограничения в ЕАЭС для свободного движения товаров
2025-08-15T09:37:00+03:00
2025-08-15T09:37:00+03:00
2025-08-15T10:14:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035457798_0:0:2255:1268_1920x0_80_0_0_8c07e32e33529021c4956a44a65c214d.jpg
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
россия
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин призвал страны ЕАЭС снимать ограничения для свободного движения товаров
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза необходимо продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг и капитала, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.
"Дальнейшая совместная работа по укреплению интеграционных механизмов – в интересах всех наших государств. Необходимо продолжать снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Совершенствовать деловую среду", - сказал Мишустин
Он напомнил, что ВВП объединения вырос на 4,4% по итогам прошлого года.
"За январь-март текущего года – увеличился на 2%. Что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал", - добавил премьер.