Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в пятницу сбили ещё семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Пятнадцатого августа с 14.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

