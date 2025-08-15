https://ria.ru/20250815/drony-2035435741.html
Женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону в Красноармейске
Женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону в Красноармейске - РИА Новости, 15.08.2025
Женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону в Красноармейске
Женщина с иконой выбежала на встречу российскому дрону в Красноармейске (Покровск – укр.), за который идут бои в Донбассе, указав операторам беспилотников, что... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T07:37:00+03:00
2025-08-15T07:37:00+03:00
2025-08-15T07:42:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg
СЕЛИДОВО (ДНР), 15 авг - РИА Новости. Женщина с иконой выбежала на встречу российскому дрону в Красноармейске (Покровск – укр.), за который идут бои в Донбассе, указав операторам беспилотников, что в данном районе укрываются мирные жители, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Король". Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. "Была замечена небольшая молельня христианская, православная. И в этот момент к нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно. Пока мы осматривали (район – ред.), к нам выбежала бабушка, и она бежит к нам с иконой. Потом уже, когда мы пересматривали, мы увидели, что она к нам пришла именно с иконой и показывала икону" - рассказал "Король". Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_08935731f269cbab8c8d6260fdfa9dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины
Женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону в Красноармейске
Женщина с иконой указала российским БПЛА в ДНР, где прячутся мирные жители