Женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону в Красноармейске

15.08.2025

Женщина с иконой выбежала на встречу российскому дрону в Красноармейске (Покровск – укр.), за который идут бои в Донбассе, указав операторам беспилотников, что...

СЕЛИДОВО (ДНР), 15 авг - РИА Новости. Женщина с иконой выбежала на встречу российскому дрону в Красноармейске (Покровск – укр.), за который идут бои в Донбассе, указав операторам беспилотников, что в данном районе укрываются мирные жители, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Король". Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. "Была замечена небольшая молельня христианская, православная. И в этот момент к нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно. Пока мы осматривали (район – ред.), к нам выбежала бабушка, и она бежит к нам с иконой. Потом уже, когда мы пересматривали, мы увидели, что она к нам пришла именно с иконой и показывала икону" - рассказал "Король". Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

