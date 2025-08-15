https://ria.ru/20250815/dron-2035517541.html
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили днём в пятницу 11 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили днём в пятницу 11 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Пятнадцатого августа с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Белгородской областью
