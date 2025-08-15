Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.08.2025 (обновлено: 12:12 15.08.2025)
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 15.08.2025
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО в первой половине дня 15 августа уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, причём половину из них - над РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в первой половине дня 15 августа уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, причём половину из них - над Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ."15 августа с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Крымом, Черным морем и Белгородской областью

Командный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в первой половине дня 15 августа уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, причём половину из них - над Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"15 августа с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
