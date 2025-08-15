https://ria.ru/20250815/dron-2035486281.html
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 15.08.2025
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО в первой половине дня 15 августа уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, причём половину из них - над
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в первой половине дня 15 августа уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, причём половину из них - над Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ."15 августа с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами
