https://ria.ru/20250815/dron-2035486281.html

Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 15.08.2025

Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО в первой половине дня 15 августа уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, причём половину из них - над РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T12:10:00+03:00

2025-08-15T12:10:00+03:00

2025-08-15T12:12:00+03:00

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

белогородская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в первой половине дня 15 августа уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, причём половину из них - над Белогородской областью, сообщили в Минобороны РФ."15 августа с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

белогородская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, безопасность, белогородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)