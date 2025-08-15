https://ria.ru/20250815/dron-2035480627.html

Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2025

Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области, никто из спасателей не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:47:00+03:00

2025-08-15T11:47:00+03:00

2025-08-15T11:47:00+03:00

происшествия

запорожская область

россия

евгений балицкий

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035477955_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_357db02c9f62462e427ba9bee5a1d9ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области, никто из спасателей не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "При тушении пожара пострадал автомобиль МЧС России по Запорожской области, среди личного состава пострадавших нет", - написал Балицкий. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, дрон ВСУ атаковал пожарную машину во время тушения гражданского автомобиля, которые ранее также подвергся вражеской атаке.

https://ria.ru/20250815/kursk-2035478275.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)