Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 15.08.2025
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области, никто из спасателей не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области, никто из спасателей не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "При тушении пожара пострадал автомобиль МЧС России по Запорожской области, среди личного состава пострадавших нет", - написал Балицкий. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, дрон ВСУ атаковал пожарную машину во время тушения гражданского автомобиля, которые ранее также подвергся вражеской атаке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области, никто из спасателей не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"При тушении пожара пострадал автомобиль МЧС России по Запорожской области, среди личного состава пострадавших нет", - написал Балицкий.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, дрон ВСУ атаковал пожарную машину во время тушения гражданского автомобиля, которые ранее также подвергся вражеской атаке.
