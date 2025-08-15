https://ria.ru/20250815/dron-2035480627.html
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2025
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области, никто из спасателей не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:47:00+03:00
2025-08-15T11:47:00+03:00
2025-08-15T11:47:00+03:00
происшествия
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035477955_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_357db02c9f62462e427ba9bee5a1d9ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области, никто из спасателей не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "При тушении пожара пострадал автомобиль МЧС России по Запорожской области, среди личного состава пострадавших нет", - написал Балицкий. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, дрон ВСУ атаковал пожарную машину во время тушения гражданского автомобиля, которые ранее также подвергся вражеской атаке.
https://ria.ru/20250815/kursk-2035478275.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035477955_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_94f880d234e137c44afb9fab83a2687d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Запорожской области
При атаке БПЛА на пожарную машину в Запорожской области никто не пострадал