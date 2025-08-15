https://ria.ru/20250815/dostup-2035489887.html

В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Доступ к мобильному интернету временно ограничен в Мурманской области в рамках мер по обеспечению безопасности населения, сообщил оперштаб региона. "Внимание: в Мурманской области введены временные ограничения доступа к мобильному интернету... Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона", – говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняется, соответствующее решение принято на основании федерального закона "О связи", обязывающего операторов приостанавливать оказание услуг "на основании мотивированного решения уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ". При этом скорость интернет-услуг ограничена не в полном объёме, отмечают в оперштабе Мурманской области. Региональные власти просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и обещают "незамедлительно" отменить ограничительные меры "при стабилизации ситуации".

