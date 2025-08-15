Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету - РИА Новости, 15.08.2025
12:33 15.08.2025
В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету
Доступ к мобильному интернету временно ограничен в Мурманской области в рамках мер по обеспечению безопасности населения, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 15.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Доступ к мобильному интернету временно ограничен в Мурманской области в рамках мер по обеспечению безопасности населения, сообщил оперштаб региона. "Внимание: в Мурманской области введены временные ограничения доступа к мобильному интернету... Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона", – говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняется, соответствующее решение принято на основании федерального закона "О связи", обязывающего операторов приостанавливать оказание услуг "на основании мотивированного решения уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ". При этом скорость интернет-услуг ограничена не в полном объёме, отмечают в оперштабе Мурманской области. Региональные власти просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и обещают "незамедлительно" отменить ограничительные меры "при стабилизации ситуации".
Новости
В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету

В Мурманской области ограничили мобильный интернет в целях безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Доступ к мобильному интернету временно ограничен в Мурманской области в рамках мер по обеспечению безопасности населения, сообщил оперштаб региона.
"Внимание: в Мурманской области введены временные ограничения доступа к мобильному интернету... Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, соответствующее решение принято на основании федерального закона "О связи", обязывающего операторов приостанавливать оказание услуг "на основании мотивированного решения уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ".
При этом скорость интернет-услуг ограничена не в полном объёме, отмечают в оперштабе Мурманской области.
Региональные власти просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и обещают "незамедлительно" отменить ограничительные меры "при стабилизации ситуации".
