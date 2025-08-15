https://ria.ru/20250815/dostup-2035489887.html
В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету
В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету - РИА Новости, 15.08.2025
В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету
Доступ к мобильному интернету временно ограничен в Мурманской области в рамках мер по обеспечению безопасности населения, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:33:00+03:00
2025-08-15T12:33:00+03:00
2025-08-15T12:33:00+03:00
мурманская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Доступ к мобильному интернету временно ограничен в Мурманской области в рамках мер по обеспечению безопасности населения, сообщил оперштаб региона. "Внимание: в Мурманской области введены временные ограничения доступа к мобильному интернету... Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона", – говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняется, соответствующее решение принято на основании федерального закона "О связи", обязывающего операторов приостанавливать оказание услуг "на основании мотивированного решения уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ". При этом скорость интернет-услуг ограничена не в полном объёме, отмечают в оперштабе Мурманской области. Региональные власти просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и обещают "незамедлительно" отменить ограничительные меры "при стабилизации ситуации".
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, происшествия
Мурманская область, Происшествия
В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету
В Мурманской области ограничили мобильный интернет в целях безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Доступ к мобильному интернету временно ограничен в Мурманской области в рамках мер по обеспечению безопасности населения, сообщил оперштаб региона.
"Внимание: в Мурманской области
введены временные ограничения доступа к мобильному интернету... Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона", – говорится в Telegram-канале
ведомства.
Как уточняется, соответствующее решение принято на основании федерального закона "О связи", обязывающего операторов приостанавливать оказание услуг "на основании мотивированного решения уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ".
При этом скорость интернет-услуг ограничена не в полном объёме, отмечают в оперштабе Мурманской области.
Региональные власти просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и обещают "незамедлительно" отменить ограничительные меры "при стабилизации ситуации".