В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ

В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ

2025-08-15T23:19:00+03:00

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Амбулатория получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка. По его словам, по Киевскому проспекту в Донецке было зафиксировано "прямое попадание дальнобойного вооружения". В результате обстрела два многоквартирных жилых дома получили значительные повреждения. Как добавил Кулемзин, в результате обстрелов украинскими войсками было также повреждено учебное учреждение. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 15 августа по состоянию на 23.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район)... амбулатория № 8 "ЦПМСП № 4 города Донецка", - говорится в Telegram-канале управления. Уточняется, что в результате обстрела ВСУ пострадала ГБОУ "Школа №65" Донецка.

