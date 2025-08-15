Рейтинг@Mail.ru
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/donetsk-2035657051.html
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2025
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ
Амбулатория получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:19:00+03:00
2025-08-15T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Амбулатория получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка. По его словам, по Киевскому проспекту в Донецке было зафиксировано "прямое попадание дальнобойного вооружения". В результате обстрела два многоквартирных жилых дома получили значительные повреждения. Как добавил Кулемзин, в результате обстрелов украинскими войсками было также повреждено учебное учреждение. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 15 августа по состоянию на 23.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район)... амбулатория № 8 "ЦПМСП № 4 города Донецка", - говорится в Telegram-канале управления. Уточняется, что в результате обстрела ВСУ пострадала ГБОУ "Школа №65" Донецка.
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035298876.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ

Амбулатория в Донецке получила повреждения в результате обстрела ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Амбулатория получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка. По его словам, по Киевскому проспекту в Донецке было зафиксировано "прямое попадание дальнобойного вооружения". В результате обстрела два многоквартирных жилых дома получили значительные повреждения. Как добавил Кулемзин, в результате обстрелов украинскими войсками было также повреждено учебное учреждение.
"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 15 августа по состоянию на 23.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район)... амбулатория № 8 "ЦПМСП № 4 города Донецка", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что в результате обстрела ВСУ пострадала ГБОУ "Школа №65" Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2025
14 августа, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала