https://ria.ru/20250815/donetsk-2035657051.html
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2025
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ
Амбулатория получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:19:00+03:00
2025-08-15T23:19:00+03:00
2025-08-15T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Амбулатория получила повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка. По его словам, по Киевскому проспекту в Донецке было зафиксировано "прямое попадание дальнобойного вооружения". В результате обстрела два многоквартирных жилых дома получили значительные повреждения. Как добавил Кулемзин, в результате обстрелов украинскими войсками было также повреждено учебное учреждение. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 15 августа по состоянию на 23.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район)... амбулатория № 8 "ЦПМСП № 4 города Донецка", - говорится в Telegram-канале управления. Уточняется, что в результате обстрела ВСУ пострадала ГБОУ "Школа №65" Донецка.
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035298876.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке амбулатория получила повреждения из-за обстрела ВСУ
Амбулатория в Донецке получила повреждения в результате обстрела ВСУ