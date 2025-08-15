Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 15.08.2025 (обновлено: 23:55 15.08.2025)
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
Украинские войска обстреляли Киевский проспект в Донецке, есть погибшая и пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2025
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский проспект в Донецке, есть погибшая и пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате удара погибла женщина 1952 года рождения. Тяжелые ранения получила девушка 2007 года рождения, ранения средней степени — женщина 1975 года рождения, также пострадал мужчина 1987 года рождения", — написал он.По его словам, по проспекту было зафиксировано прямое попадание дальнобойного снаряда. Два многоквартирных дома получили значительные повреждения. Также повреждено учебное заведение. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений сообщило, что в городе повреждена амбулатория.Донецкая Народная Республика вошла в состав России в сентябре 2022 года после референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает ежедневные обстрелы региона, а также атакует беспилотниками. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель

Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский проспект в Донецке, есть погибшая и пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате удара погибла женщина 1952 года рождения. Тяжелые ранения получила девушка 2007 года рождения, ранения средней степени — женщина 1975 года рождения, также пострадал мужчина 1987 года рождения", — написал он.
По его словам, по проспекту было зафиксировано прямое попадание дальнобойного снаряда. Два многоквартирных дома получили значительные повреждения. Также повреждено учебное заведение. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений сообщило, что в городе повреждена амбулатория.
Донецкая Народная Республика вошла в состав России в сентябре 2022 года после референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает ежедневные обстрелы региона, а также атакует беспилотниками.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
