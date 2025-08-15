https://ria.ru/20250815/donetsk-2035631454.html
Минимум один человек оказался под завалами из-за атаки ВСУ по Донецку
Минимум один человек оказался под завалами из-за атаки ВСУ по Донецку - РИА Новости, 15.08.2025
Минимум один человек оказался под завалами из-за атаки ВСУ по Донецку
Как минимум один человек находится под завалами жилого дома в Донецке после атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:07:00+03:00
2025-08-15T21:07:00+03:00
2025-08-15T23:27:00+03:00
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Как минимум один человек находится под завалами жилого дома в Донецке после атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.В результате атаки ВСУ по жилому дому Киевского района Донецка под завалами осталась 18-летняя жительница дома. Помимо девушки, пострадал мужчина.Жительница разрушенной квартиры и мама оставшейся под завали девушки Елена рассказала, что пострадавший мужчина - ее зять."Я на диване лежала, придвинута к этой стене. Вдруг такой хлопок резкий, пыль подсыпалась. Малой (зять - ред.) как раз вышел сюда. Я лежала в зале. Она (дочь - ред.) лежала там на кровати. Когда грохнула плита, на нее упала... стенка… дочку завалило", - рассказала журналистам мама пострадавшей.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке, была повреждена гражданская инфраструктура и кафе. По словам очевидцев, при атаке погиб минимум один человек.
донецк
Новости
ru-RU
Видео корреспондента РИА Новости с места в Донецке, где снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом
Видео корреспондента РИА Новости с места в Донецке, где снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
Минимум один человек оказался под завалами из-за атаки ВСУ по Донецку
В результате атаки ВСУ по Донецку минимум один человек оказался под завалами
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Как минимум один человек находится под завалами жилого дома в Донецке после атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
В результате атаки ВСУ
по жилому дому Киевского района Донецка
под завалами осталась 18-летняя жительница дома. Помимо девушки, пострадал мужчина.
Жительница разрушенной квартиры и мама оставшейся под завали девушки Елена рассказала, что пострадавший мужчина - ее зять.
"Я на диване лежала, придвинута к этой стене. Вдруг такой хлопок резкий, пыль подсыпалась. Малой (зять - ред.) как раз вышел сюда. Я лежала в зале. Она (дочь - ред.) лежала там на кровати. Когда грохнула плита, на нее упала... стенка… дочку завалило", - рассказала журналистам мама пострадавшей.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке, была повреждена гражданская инфраструктура и кафе. По словам очевидцев, при атаке погиб минимум один человек.