Минимум один человек оказался под завалами из-за атаки ВСУ по Донецку

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Как минимум один человек находится под завалами жилого дома в Донецке после атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.В результате атаки ВСУ по жилому дому Киевского района Донецка под завалами осталась 18-летняя жительница дома. Помимо девушки, пострадал мужчина.Жительница разрушенной квартиры и мама оставшейся под завали девушки Елена рассказала, что пострадавший мужчина - ее зять."Я на диване лежала, придвинута к этой стене. Вдруг такой хлопок резкий, пыль подсыпалась. Малой (зять - ред.) как раз вышел сюда. Я лежала в зале. Она (дочь - ред.) лежала там на кровати. Когда грохнула плита, на нее упала... стенка… дочку завалило", - рассказала журналистам мама пострадавшей.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке, была повреждена гражданская инфраструктура и кафе. По словам очевидцев, при атаке погиб минимум один человек.

Видео корреспондента РИА Новости с места в Донецке, где снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом

