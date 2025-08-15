Рейтинг@Mail.ru
Минимум один человек оказался под завалами из-за атаки ВСУ по Донецку
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 15.08.2025 (обновлено: 23:27 15.08.2025)
Минимум один человек оказался под завалами из-за атаки ВСУ по Донецку
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Как минимум один человек находится под завалами жилого дома в Донецке после атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.В результате атаки ВСУ по жилому дому Киевского района Донецка под завалами осталась 18-летняя жительница дома. Помимо девушки, пострадал мужчина.Жительница разрушенной квартиры и мама оставшейся под завали девушки Елена рассказала, что пострадавший мужчина - ее зять."Я на диване лежала, придвинута к этой стене. Вдруг такой хлопок резкий, пыль подсыпалась. Малой (зять - ред.) как раз вышел сюда. Я лежала в зале. Она (дочь - ред.) лежала там на кровати. Когда грохнула плита, на нее упала... стенка… дочку завалило", - рассказала журналистам мама пострадавшей.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке, была повреждена гражданская инфраструктура и кафе. По словам очевидцев, при атаке погиб минимум один человек.
Видео корреспондента РИА Новости с места в Донецке, где снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом
Видео корреспондента РИА Новости с места в Донецке, где снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Как минимум один человек находится под завалами жилого дома в Донецке после атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
В результате атаки ВСУ по жилому дому Киевского района Донецка под завалами осталась 18-летняя жительница дома. Помимо девушки, пострадал мужчина.
Жительница разрушенной квартиры и мама оставшейся под завали девушки Елена рассказала, что пострадавший мужчина - ее зять.
"Я на диване лежала, придвинута к этой стене. Вдруг такой хлопок резкий, пыль подсыпалась. Малой (зять - ред.) как раз вышел сюда. Я лежала в зале. Она (дочь - ред.) лежала там на кровати. Когда грохнула плита, на нее упала... стенка… дочку завалило", - рассказала журналистам мама пострадавшей.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке, была повреждена гражданская инфраструктура и кафе. По словам очевидцев, при атаке погиб минимум один человек.
В небе над Донецком вновь прогремели взрывы
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы Украины
 
 
