В Донецке снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом
В Донецке снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом
2025-08-15T21:01:00+03:00
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В результате атаки ВСУ произошло прямое попадание снаряда на седьмой этаж многоквартирного дома. Была повреждена гражданская инфраструктура и кафе. По словам очевидцев, при атаке погиб минимум один человек.
