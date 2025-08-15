https://ria.ru/20250815/donetsk-2035626374.html
В небе над Донецком вновь прогремели взрывы
В небе над Донецком вновь прогремели взрывы
В небе над Донецком вновь прогремели взрывы
Два взрыва повторно прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Два взрыва повторно прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В 20.13 мск повторно прозвучали несколько мощных взрывов в небе над городом. Они были слышны в нескольких районах Донецка.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в 18.44 мск над центром Донецка прогремели несколько мощных взрывов, которые были слышны в нескольких районах города.
В небе над Донецком вновь прогремели взрывы
