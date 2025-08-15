https://ria.ru/20250815/donetsk-2035626374.html

В небе над Донецком вновь прогремели взрывы

В небе над Донецком вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 15.08.2025

В небе над Донецком вновь прогремели взрывы

Два взрыва повторно прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025

ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Два взрыва повторно прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В 20.13 мск повторно прозвучали несколько мощных взрывов в небе над городом. Они были слышны в нескольких районах Донецка.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в 18.44 мск над центром Донецка прогремели несколько мощных взрывов, которые были слышны в нескольких районах города.

