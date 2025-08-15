Рейтинг@Mail.ru
15.08.2025
Два взрыва прогремели в небе над Донецком
19:10 15.08.2025
Два взрыва прогремели в небе над Донецком
Два взрыва прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Два взрыва прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В 18.44 мск над центром Донецка прогремели несколько мощных взрывов, которые были слышны в нескольких районах города.
2025
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Два взрыва прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В 18.44 мск над центром Донецка прогремели несколько мощных взрывов, которые были слышны в нескольких районах города.
