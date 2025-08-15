https://ria.ru/20250815/donetsk-2035615345.html
Два взрыва прогремели в небе над Донецком
Два взрыва прогремели в небе над Донецком
Два взрыва прогремели в небе над Донецком
Два взрыва прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Два взрыва прозвучали в небе над центром Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В 18.44 мск над центром Донецка прогремели несколько мощных взрывов, которые были слышны в нескольких районах города.
Два взрыва прогремели в небе над Донецком
В небе над центром Донецка прогремели два взрыва