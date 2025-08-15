Рейтинг@Mail.ru
05:30 15.08.2025 (обновлено: 06:38 15.08.2025)
Молдавская диаспора ищет способы дать согражданам возможность голосовать
в мире
молдавия
россия
москва
евгения гуцул
евросоюз
КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Общественники рассматривают возможность создания фонда для оплаты поездок соотечественников в Молдавию или другие страны для участия в голосовании на парламентских выборах, сообщил РИА Новости вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Patria-Родина" Александр Танасий."В диаспоре озвучивали предложения о создании благотворительного фонда, куда могли бы молдаване скидывать деньги на то, чтобы покупать билеты, лететь в Молдавию, либо в страны, где еще есть участки, и голосовать. Общественные организации по закону не могут создавать такие фонды, они не занимаются финансированием. Но диаспора ищет разные возможности — спонсорскую поддержку. Или вскладчину собирать необходимые средства на дорогу", — сказал он.Представитель диаспоры также сообщил о планах направить наблюдателей на избирательные участки в европейских странах. Общественный деятель считает, что ситуация в Молдавии вызывает обеспокоенность не только у соотечественников в России, но и в других государствах."Разумеется молдавские общественные организации коммуницируют между собой. Пытаемся найти разные возможности. Есть предложения — направлять представителей в качестве гражданских наблюдателей на участки в Молдавию, в другие страны, чтобы пресечь фальсификацию, манипуляции, как это происходило на президентских выборах. Санду ведь тогда проиграла по большому счету. Кто проверял в чью пользу уходили голоса избирателей в странах ЕС? Нет у Санду такой поддержки, как это подают государственные СМИ, госструктуры. Это свидетельствует о продолжающихся манипуляциях и фактическом мошенничестве. При этом не только граждане Молдовы в России наблюдают происходящее. Молдаване, живущие в Европе и Америке, также фиксируют стремительное ухудшение ситуации и деградацию власти в стране", — подчеркнул Танасий. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября 2025 года. В России власти республики решили открыть только два избирательных участка на примерно 500 тысяч сограждан.В июле молдавская диаспора передала через посольство в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД Молдавии, с требованием открыть больше участков для голосования в России и разрешить голосовать по почте. Кишинев проигнорировал этот запрос.Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики.Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
в мире, молдавия, россия, москва, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Евгения Гуцул, Евросоюз
Мужчина голосует. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Общественники рассматривают возможность создания фонда для оплаты поездок соотечественников в Молдавию или другие страны для участия в голосовании на парламентских выборах, сообщил РИА Новости вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Patria-Родина" Александр Танасий.
"В диаспоре озвучивали предложения о создании благотворительного фонда, куда могли бы молдаване скидывать деньги на то, чтобы покупать билеты, лететь в Молдавию, либо в страны, где еще есть участки, и голосовать. Общественные организации по закону не могут создавать такие фонды, они не занимаются финансированием. Но диаспора ищет разные возможности — спонсорскую поддержку. Или вскладчину собирать необходимые средства на дорогу", — сказал он.
Представитель диаспоры также сообщил о планах направить наблюдателей на избирательные участки в европейских странах. Общественный деятель считает, что ситуация в Молдавии вызывает обеспокоенность не только у соотечественников в России, но и в других государствах.
"Разумеется молдавские общественные организации коммуницируют между собой. Пытаемся найти разные возможности. Есть предложения — направлять представителей в качестве гражданских наблюдателей на участки в Молдавию, в другие страны, чтобы пресечь фальсификацию, манипуляции, как это происходило на президентских выборах. Санду ведь тогда проиграла по большому счету. Кто проверял в чью пользу уходили голоса избирателей в странах ЕС? Нет у Санду такой поддержки, как это подают государственные СМИ, госструктуры. Это свидетельствует о продолжающихся манипуляциях и фактическом мошенничестве. При этом не только граждане Молдовы в России наблюдают происходящее. Молдаване, живущие в Европе и Америке, также фиксируют стремительное ухудшение ситуации и деградацию власти в стране", — подчеркнул Танасий.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября 2025 года. В России власти республики решили открыть только два избирательных участка на примерно 500 тысяч сограждан.
В июле молдавская диаспора передала через посольство в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД Молдавии, с требованием открыть больше участков для голосования в России и разрешить голосовать по почте. Кишинев проигнорировал этот запрос.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики.
Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
