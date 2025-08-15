https://ria.ru/20250815/direktor-2035532299.html

Экс-директор парка "Патриот" попросил суд наказать его по справедливости

Экс-директор парка "Патриот" попросил суд наказать его по справедливости - РИА Новости, 15.08.2025

Экс-директор парка "Патриот" попросил суд наказать его по справедливости

Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов перед вынесением приговора попросил не назначать ему наказание в виде лишения свободы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.08.2025

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов перед вынесением приговора попросил не назначать ему наказание в виде лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья. "Я хотел бы сказать, что искренне раскаиваюсь, я всё делал для того, чтобы дело было раскрыто с самого начала следствия, прошу назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Прошу назначить справедливое наказание, я его приму", - заявил Ахмедов на стадии последнего слова. Судья удалился в совещательную комнату, приговор будет оглашен сегодня. Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил для Ахмедова наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок три года. Сам Ахмедов заявлял в суде, что он признал вину и полностью раскаялся, дал подробные показания на других фигурантов - бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, просил учесть активное способствование следствию и частичное возмещение ущерба, указывал, что находился в служебной зависимости от Попова и Шестерова. Дело Ахмедова рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к шести годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов. Следствие установило, что Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова. Ахмедов выражал схожую позицию, отдельно подчеркивал, что боялся ослушаться генерала армии Попова. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

