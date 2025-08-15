https://ria.ru/20250815/diaspora-2035442242.html

Молдавская диаспора ищет способы дать согражданам возможность голосовать

Молдавская диаспора ищет способы дать согражданам возможность голосовать

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Молдавская диаспора ищет способы дать согражданам возможность голосовать на парламентских выборах, сообщил РИА Новости вице-председатель Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Patria-Родина" Александр Танасий."В диаспоре озвучивали предложения о создании благотворительного фонда, куда могли бы молдаване скидывать деньги на то, чтобы покупать билеты, лететь в Молдавию, либо в страны, где еще есть участки, и голосовать. Общественные организации по закону не могут создавать такие фонды, они не занимаются финансированием. Но диаспора ищет разные возможности — спонсорскую поддержку. Или вскладчину собирать необходимые средства на дорогу", — заявил он.Представитель диаспоры рассказал о планах направить наблюдателей на участки в европейских странах. По его мнению, ситуация в Молдавии вызывает обеспокоенность не только у соотечественников в России, но и в других государствах."Разумеется молдавские общественные организации коммуницируют между собой. Пытаемся найти разные возможности. Есть предложения — направлять представителей в качестве гражданских наблюдателей на участки в Молдавию, в другие страны, чтобы пресечь фальсификацию, манипуляции, как это происходило на президентских выборах", — отметил Танасий.Общественник добавил, что молдаване, живущие в Европе и Америке, также фиксируют стремительное ухудшение ситуации и деградацию власти в стране.В июле диаспора передала через посольство в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД Молдавии, с требованием открыть больше участков для голосования в России и разрешить голосовать по почте. Кишинев проигнорировал этот запрос.Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики.Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Москвой. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

