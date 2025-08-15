"Вы не увидите чуда": почему Задорнов не поверил в страшный диагноз
© Фото : валерий гашеевМихаил Задорнов во время выступления в Омске
© Фото : валерий гашеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Чтобы поговорить с народом со сцены по душам, Задорнов проделал долгий путь. Но встретившись, они уже не расстались. Его выступлений ждала без преувеличения вся страна. В судьбоносный момент, в декабре 1991 года, именно его выбрали для новогоднего телеобращения к россиянам. Не президента Бориса Ельцина, а сатирика, который говорил на понятном каждому языке.
Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале в семье писателя и филолога. Дар сатирики проявился еще в детстве. Родители думали, что сын пойдёт в театральный, но судьба сложилась иначе. Сначала технический институт, затем — полупрофессиональная карьера в спорте.
Зеркало народа
Юмор Задорнова нередко касался политических и социальных тем: сатирик считал, что шутки - это зеркало народа. Особую известность принесли монологи о Западе, где он жёстко и метко употреблял, в частности, фразу "Ну, тупые!", ставшую крылатой и отражающую отношение к чужой культуре, бытовавшее в России в 90-ые. И даже когда он высмеивал свою страну, в его юморе скрывалась самая искренняя любовь к России и её людям.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПисатель-сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
Писатель-сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
Кроме книг и статей, он стал автором сценариев, режиссёром и актёром нескольких картин. Среди его работ "Покупаю вашего мужа", "Аркаим - стоящий у солнца", "Рюрик. Потерянная быль" и, последняя - "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка", где он выступил как сценарист, режиссёр и актёр . Его вклад в культуру был признан не только премиями, но даже именем астероида 5043 Zadornov — знак уважения к его интеллектуальной мощи и влиянию.
Много говорил о здоровье: с 1998 года он отказался от алкоголя и стал вегетарианцем, практиковал йогу и популяризировал здоровый образ жизни.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПисатель-сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ в Москве
Писатель-сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ в Москве
"Я до сих пор на своем организме последствия ощущаю. Одно время думал, что я гусар. Оказалось, алкоголик. Сейчас я могу выпить бокал-другой сухого вина. А раньше: водка, пиво, коньяк и сверху одеколоном отлакировал." - говорил Задорнов.
Любовь и семья
Единственным официальным браком Михаила Задорнова был союз с его землячкой Велтой Калнберзинь - дочерью влиятельного латвийского партийного деятеля. Примечательно, что оба будущих супруга родились в одном и том же роддоме, с разницей всего в пять дней. Михаил был влюблён в Велту с ранних лет и вслед за ней перебрался в Москву. Их свадьба состоялась в 1971 году, однако спустя 36 лет совместной жизни ,без детей, пара приняла решение расстаться.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПисатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий
Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий
В 1980-х у Задорнова сложились отношения с Еленой Бомбиной - поклонницей его творчества и администратором фестивалей. Она стала его второй женой, хотя официально брак не был зарегистрирован. Их дочь Елена родилась в 1990 году и позже стала актрисой, уехала жить на Мальту, где и устроила свою жизнь.
"Мне пришлось продемонстрировать ему портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела, что в его глазах появилось желание "образовывать" меня. Он хотел составить список книг, чтобы помочь мне."- вспоминала Елена Бомбина
В последние годы жизни Задорнов часто работал с актрисой Мариной Орловой - её называли "молодой музой", хотя сатирик утверждал, что между ними была чисто профессиональная связь, без личных отношений.
Страшное предсказание
В самом начале своей карьеры, Михаил встретился с женщиной, якобы обладавшей экстрасенсорными способностями. Во время беседы она предрекла, что в будущем у него обнаружится доброкачественная опухоль. Тогда артист воспринял эти слова скептически и не придал им значения.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов и сатирик Михаил Задорнов (слева направо) на встрече в Совете Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов и сатирик Михаил Задорнов (слева направо) на встрече в Совете Федерации
В октябре 2016 года Задорнов лично объявил, что у него обнаружена опухоль головного мозга, и начнётся курс химиотерапии. Прямо во время концерта ему стало плохо, он был экстренно госпитализирован, и после МРТ подтвердили диагноз - опухоль, схожая по типу с той, что была у Жанны Фриске.
После операции в клинике "Шарите" в Берлине и курса реабилитации в Прибалтике, улучшения не наступило. В июне 2017 года сатирик принял решение прекратить лечение и остаться дома, чтобы провести оставшееся время с близкими. За несколько дней до смерти, 7 ноября, Задорнов принял православие и был соборован в Казанском соборе Москвы.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкКонкурс красоты "Московская красавица-88". Финалистки конкурса отвечают на вопросы сатирика Михаила Задорнова
Конкурс красоты "Московская красавица-88". Финалистки конкурса отвечают на вопросы сатирика Михаила Задорнова
Он скончался 10 ноября 2017 года в одной из московских клиник на 70-м году жизни. Похороны состоялись 15 ноября в Юрмале на кладбище Яундубулты рядом с семьёй, их проводили в узком кругу, при участии только самых близких.
Еще при жизни Михаил Задорнов проявил заботу о близких ему женщинах, предусмотрительно оставив им в наследство имущество - квартиры и дома в Москве, Подмосковье и Латвии. Кроме того, он грамотно распределил авторские права на свои произведения - монологи, пьесы и сценарии, разделив их на три части между наследницами.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСатирик Михаил Задорнов на встрече с председателем Совета Федерации РФ Сергеем Мироновым
Сатирик Михаил Задорнов на встрече с председателем Совета Федерации РФ Сергеем Мироновым
Его книги, фильмы и монологи продолжают жить. Образ артиста доверчивого, но принципиального, не потерявшего человечность, остается ярким в памяти поклонников. И даже сейчас, спустя годы после ухода, имя Михаила Задорнова ассоциируется с честностью мысли и силой слова, подаренными нам без политических фильтров, но с глубокой любовью к России.
"Вы не увидите настоящего чуда, пока сами не станете чудом". Михаил Задорнов.