https://ria.ru/20250815/dengi-2035410104.html

Аналитик рассказала о выгодном тренде на рынке банковских вкладов

Аналитик рассказала о выгодном тренде на рынке банковских вкладов - РИА Новости, 15.08.2025

Аналитик рассказала о выгодном тренде на рынке банковских вкладов

Снижение доходностей по вкладам делает выгодными длинные депозиты, рассказала агентству "Прайм" аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T03:15:00+03:00

2025-08-15T03:15:00+03:00

2025-08-15T03:15:00+03:00

банки.ру

общество

гаянэ замалеева

деньги

вклады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Снижение доходностей по вкладам делает выгодными длинные депозиты, рассказала агентству "Прайм" аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.Она напомнила, что банки снижают ставки по вкладам на фоне снижения ключевой ставки, и этот процесс будет продолжаться."Это означает, что через несколько месяцев доходности по депозитам могут быть уже заметно ниже, чем сегодня. В такой ситуации длинный вклад позволяет зафиксировать текущую доходность на год, два или даже три, защитив себя от будущего снижения", — считает Замалеева.Пока короткие (на три-шесть месяцев) вклады выгоднее долгосрочных, но после их завершения доходность по новым предложениям окажется существенно ниже. При этом финансовые власти и сами кредитные организации заинтересованы в длинных деньгах, поэтому в ближайшее время стоит ждать спецпредложений и акций от банков и финансовых маркетплейсов.Имеет смысл поторопиться, ведь уже к концу года доходность по длинным вкладам может опуститься ниже 10% годовых, советует аналитик.

https://ria.ru/20250804/stavka-2033156305.html

https://ria.ru/20250726/rubl-2031545522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

банки.ру, общество, гаянэ замалеева, деньги, вклады