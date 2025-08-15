Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказала о выгодном тренде на рынке банковских вкладов - РИА Новости, 15.08.2025
03:15 15.08.2025
Аналитик рассказала о выгодном тренде на рынке банковских вкладов
Аналитик рассказала о выгодном тренде на рынке банковских вкладов
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Снижение доходностей по вкладам делает выгодными длинные депозиты, рассказала агентству "Прайм" аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.Она напомнила, что банки снижают ставки по вкладам на фоне снижения ключевой ставки, и этот процесс будет продолжаться."Это означает, что через несколько месяцев доходности по депозитам могут быть уже заметно ниже, чем сегодня. В такой ситуации длинный вклад позволяет зафиксировать текущую доходность на год, два или даже три, защитив себя от будущего снижения", — считает Замалеева.Пока короткие (на три-шесть месяцев) вклады выгоднее долгосрочных, но после их завершения доходность по новым предложениям окажется существенно ниже. При этом финансовые власти и сами кредитные организации заинтересованы в длинных деньгах, поэтому в ближайшее время стоит ждать спецпредложений и акций от банков и финансовых маркетплейсов.Имеет смысл поторопиться, ведь уже к концу года доходность по длинным вкладам может опуститься ниже 10% годовых, советует аналитик.
банки.ру, общество, гаянэ замалеева, деньги, вклады
Банки.ру, Общество, Гаянэ Замалеева, Деньги, Вклады
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Снижение доходностей по вкладам делает выгодными длинные депозиты, рассказала агентству "Прайм" аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Она напомнила, что банки снижают ставки по вкладам на фоне снижения ключевой ставки, и этот процесс будет продолжаться.
Монеты - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки
4 августа, 03:05
"Это означает, что через несколько месяцев доходности по депозитам могут быть уже заметно ниже, чем сегодня. В такой ситуации длинный вклад позволяет зафиксировать текущую доходность на год, два или даже три, защитив себя от будущего снижения", — считает Замалеева.
Пока короткие (на три-шесть месяцев) вклады выгоднее долгосрочных, но после их завершения доходность по новым предложениям окажется существенно ниже. При этом финансовые власти и сами кредитные организации заинтересованы в длинных деньгах, поэтому в ближайшее время стоит ждать спецпредложений и акций от банков и финансовых маркетплейсов.
Имеет смысл поторопиться, ведь уже к концу года доходность по длинным вкладам может опуститься ниже 10% годовых, советует аналитик.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Названы главные преимущества цифрового рубля
26 июля, 02:18
 
Банки.руОбществоГаянэ ЗамалееваДеньгиВклады
 
 
