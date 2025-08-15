Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панды Катюши - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:17 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/den-2035487031.html
В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панды Катюши
В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панды Катюши - РИА Новости, 15.08.2025
В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панды Катюши
Празднование дня рождения большой панды Катюши пройдет с 18 по 24 августа в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:17:00+03:00
2025-08-15T12:17:00+03:00
хорошие новости
москва
россия
китай
панда катюша
светлана акулова
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994278486_0:104:3302:1961_1920x0_80_0_0_95966e3e322497b1e6532ccd35ec9508.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Празднование дня рождения большой панды Катюши пройдет с 18 по 24 августа в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Панде Катюше - первому детенышу бамбукового медведя, рожденному в России, - 24 августа исполнится два года. В честь этого события для посетителей Московского зоопарка пройдет масштабная программа. Неделя будет наполнена увлекательными мероприятиями, которые позволят посетителям ближе познакомиться с удивительными животными и интересно провести время. Для гостей подготовили красочное китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты, а также показ фильма "Первая в России", посвященный Катюше. На протяжении всей праздничной недели виновнице торжества будут вручать подарки. Киперы, ухаживающие за животными, изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в эти дни пройдет экскурсия "Гости из Поднебесной", посвященная животным, обитающим на территории Китая, пройдет мероприятие "Игра про панд", где надо будет пройти поле с лабиринтами и выполнить различные задания. Каждый день с 12.00 до 16.00 на круге катания (старая территория зоопарка) будут проходить мастер-классы. Узнать больше о пандах Диндин, Жуи и Катюше, звездах Московского зоопарка, можно во время бесед с кипером, которые пройдут у павильона "Фауна Китая" с 18 по 23 августа с 13.00 до 13.30. "Кульминация программы придется на 24 августа. В этот день с 12.00 до 16.00 у главного входа гостей будут встречать диджей, аниматоры, китайские барабанщики. Там посетители также смогут оценить необычный арт-объект в виде панды. В 12.00 возле круга катания состоятся захватывающее шоу китайского дракона и танцевальный флешмоб школы-студии "Тодес". Также в программе красочный китайский танец тайцзи с веерами, танец льва, чайная церемония с дегустацией сортов чая и зона с китайскими дворовыми играми", - рассказали на сайте столичного правительства. Сообщается, что в 13.00 возле павильона "Фауна Китая" состоится вынос подарка панде Катюше. В церемонии примет участие генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
https://ria.ru/20250802/panda-2033007583.html
https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html
москва
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994278486_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ea4653c2c9d34f2072a9b44e82da7259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, китай, панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Россия, Китай, Панда Катюша, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панды Катюши

День рождения панды Катюши отпразднуют в Московском зоопарке с 18 по 24 августа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПанда Катюша из Московского зоопарка
Панда Катюша из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Празднование дня рождения большой панды Катюши пройдет с 18 по 24 августа в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Панде Катюше - первому детенышу бамбукового медведя, рожденному в России, - 24 августа исполнится два года. В честь этого события для посетителей Московского зоопарка пройдет масштабная программа. Неделя будет наполнена увлекательными мероприятиями, которые позволят посетителям ближе познакомиться с удивительными животными и интересно провести время. Для гостей подготовили красочное китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты, а также показ фильма "Первая в России", посвященный Катюше. На протяжении всей праздничной недели виновнице торжества будут вручать подарки. Киперы, ухаживающие за животными, изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт", - говорится в сообщении.
Панда Катюша - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха
2 августа, 16:55
Отмечается, что в эти дни пройдет экскурсия "Гости из Поднебесной", посвященная животным, обитающим на территории Китая, пройдет мероприятие "Игра про панд", где надо будет пройти поле с лабиринтами и выполнить различные задания. Каждый день с 12.00 до 16.00 на круге катания (старая территория зоопарка) будут проходить мастер-классы. Узнать больше о пандах Диндин, Жуи и Катюше, звездах Московского зоопарка, можно во время бесед с кипером, которые пройдут у павильона "Фауна Китая" с 18 по 23 августа с 13.00 до 13.30.
"Кульминация программы придется на 24 августа. В этот день с 12.00 до 16.00 у главного входа гостей будут встречать диджей, аниматоры, китайские барабанщики. Там посетители также смогут оценить необычный арт-объект в виде панды. В 12.00 возле круга катания состоятся захватывающее шоу китайского дракона и танцевальный флешмоб школы-студии "Тодес". Также в программе красочный китайский танец тайцзи с веерами, танец льва, чайная церемония с дегустацией сортов чая и зона с китайскими дворовыми играми", - рассказали на сайте столичного правительства.
Сообщается, что в 13.00 возле павильона "Фауна Китая" состоится вынос подарка панде Катюше. В церемонии примет участие генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Панда Катюша в отдельном вольере - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши
6 мая, 09:12
 
Хорошие новостиМоскваРоссияКитайПанда КатюшаСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала