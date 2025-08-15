https://ria.ru/20250815/den-2035487031.html

В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панды Катюши

Празднование дня рождения большой панды Катюши пройдет с 18 по 24 августа в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Празднование дня рождения большой панды Катюши пройдет с 18 по 24 августа в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Панде Катюше - первому детенышу бамбукового медведя, рожденному в России, - 24 августа исполнится два года. В честь этого события для посетителей Московского зоопарка пройдет масштабная программа. Неделя будет наполнена увлекательными мероприятиями, которые позволят посетителям ближе познакомиться с удивительными животными и интересно провести время. Для гостей подготовили красочное китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты, а также показ фильма "Первая в России", посвященный Катюше. На протяжении всей праздничной недели виновнице торжества будут вручать подарки. Киперы, ухаживающие за животными, изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в эти дни пройдет экскурсия "Гости из Поднебесной", посвященная животным, обитающим на территории Китая, пройдет мероприятие "Игра про панд", где надо будет пройти поле с лабиринтами и выполнить различные задания. Каждый день с 12.00 до 16.00 на круге катания (старая территория зоопарка) будут проходить мастер-классы. Узнать больше о пандах Диндин, Жуи и Катюше, звездах Московского зоопарка, можно во время бесед с кипером, которые пройдут у павильона "Фауна Китая" с 18 по 23 августа с 13.00 до 13.30. "Кульминация программы придется на 24 августа. В этот день с 12.00 до 16.00 у главного входа гостей будут встречать диджей, аниматоры, китайские барабанщики. Там посетители также смогут оценить необычный арт-объект в виде панды. В 12.00 возле круга катания состоятся захватывающее шоу китайского дракона и танцевальный флешмоб школы-студии "Тодес". Также в программе красочный китайский танец тайцзи с веерами, танец льва, чайная церемония с дегустацией сортов чая и зона с китайскими дворовыми играми", - рассказали на сайте столичного правительства. Сообщается, что в 13.00 возле павильона "Фауна Китая" состоится вынос подарка панде Катюше. В церемонии примет участие генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

