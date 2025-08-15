https://ria.ru/20250815/delegatsiya-2035634677.html
Кортеж российской делегации выехал на место переговоров
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Кортеж российской делегации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими членами делегации выехал из отеля в Анкоридже, предположительно, для участия в саммите лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.В кортеже с Лавровым – министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Вероятно, они выдвинулись на базу Элмендорф-Ричардсон, где и состоится саммит.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
