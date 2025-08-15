Рейтинг@Mail.ru
Кортеж российской делегации выехал на место переговоров - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 15.08.2025 (обновлено: 21:45 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/delegatsiya-2035634677.html
Кортеж российской делегации выехал на место переговоров
Кортеж российской делегации выехал на место переговоров - РИА Новости, 15.08.2025
Кортеж российской делегации выехал на место переговоров
Кортеж российской делегации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими членами делегации выехал из отеля в Анкоридже, предположительно, для участия в саммите... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:29:00+03:00
2025-08-15T21:45:00+03:00
россия
встреча путина и трампа на аляске
в мире
сергей лавров
андрей белоусов
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035636731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_308624127cd68029a9d8f7fc4ff19b58.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Кортеж российской делегации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими членами делегации выехал из отеля в Анкоридже, предположительно, для участия в саммите лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.В кортеже с Лавровым – министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Вероятно, они выдвинулись на базу Элмендорф-Ричардсон, где и состоится саммит.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035635111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым
Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым выехал, предположительно, для участия в саммите, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T21:29
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035636731_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b2675608c96b72c3a273627def1ecff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, встреча путина и трампа на аляске, в мире, сергей лавров, андрей белоусов, антон силуанов
Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов
Кортеж российской делегации выехал на место переговоров

Кортеж с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым и Белоусовым выехал на саммит

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Кортеж российской делегации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими членами делегации выехал из отеля в Анкоридже, предположительно, для участия в саммите лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
В кортеже с Лавровым – министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Вероятно, они выдвинулись на базу Элмендорф-Ричардсон, где и состоится саммит.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры России и США на Аляске пройдут в формате "три на три"
Вчера, 21:31
 
РоссияВстреча Путина и Трампа на АляскеВ миреСергей ЛавровАндрей БелоусовАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала