Кортеж российской делегации выехал на место переговоров

https://ria.ru/20250815/delegatsiya-2035634677.html

2025-08-15T21:29:00+03:00

2025-08-15T21:29:00+03:00

2025-08-15T21:45:00+03:00

россия

встреча путина и трампа на аляске

в мире

сергей лавров

андрей белоусов

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035636731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_308624127cd68029a9d8f7fc4ff19b58.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Кортеж российской делегации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими членами делегации выехал из отеля в Анкоридже, предположительно, для участия в саммите лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.В кортеже с Лавровым – министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Вероятно, они выдвинулись на базу Элмендорф-Ричардсон, где и состоится саммит.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

россия

2025

