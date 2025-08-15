https://ria.ru/20250815/chuvashiya-2035493282.html

В Чувашии предпринимателя обвинили в нарушении правил безопасности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Индивидуальному предпринимателю из Чебоксар, по вине которого погибли двое подростков, а еще двое находятся в больнице с ожогами, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии. "По версии следствия, индивидуальный предприниматель заключил договор на выполнение работ по покосу травы на территории Чебоксар. В нарушение требований трудового законодательства и правил охраны труда он допустил к выполнению работ с использованием бензиновых триммеров, имеющих опасный производственный фактор, связанный с использованием легковоспламеняющейся жидкости (бензина), пятерых несовершеннолетних без обучения их безопасным методам и приемам выполнения работ, а также без какого-либо контроля и назначения лица, ответственного за соблюдение техники безопасности", - говорится в сообщении. В результате вечером 8 августа во время перевозки подростков в прицепе автомобиля, где находились ёмкости с бензином, произошло его возгорание. Несовершеннолетние получили ожоги различной степени тяжести, от которых двое скончались в медицинском учреждении, остальные продолжают проходить лечение. "Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обвиняемый задержан. По ходатайству следователя на время следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - отмечается в сообщении.

