https://ria.ru/20250815/chp-2035638587.html
В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек
В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек - РИА Новости, 15.08.2025
В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек
В результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:51:00+03:00
2025-08-15T21:51:00+03:00
2025-08-15T21:51:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
шиловский район
павел малков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035493599_0:24:1400:812_1920x0_80_0_0_0acff0ec99ed5d09f9ee923d21d17f99.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 350 специалистов, сообщили в пресс-службе МЧС России. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Предварительно, известно о 117 пострадавших, из них пятеро - погибли. К ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 350 человек и более 80 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250815/ryazan-2035617930.html
рязанская область
россия
шиловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035493599_8:0:1393:1039_1920x0_80_0_0_387256993ed8cfe528c52f83ba491787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, россия, шиловский район, павел малков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Шиловский район, Павел Малков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек
МЧС: при ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек, из них пять погибли