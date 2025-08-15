https://ria.ru/20250815/chp-2035638587.html

В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек

В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек - РИА Новости, 15.08.2025

В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек

В результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено...

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 350 специалистов, сообщили в пресс-службе МЧС России. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Предварительно, известно о 117 пострадавших, из них пятеро - погибли. К ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 350 человек и более 80 единиц техники", - говорится в сообщении.

