В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек
21:51 15.08.2025
В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек
В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек
В результате ЧП в Рязанской области пострадали 117 человек

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 350 специалистов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
"Предварительно, известно о 117 пострадавших, из них пятеро - погибли. К ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 350 человек и более 80 единиц техники", - говорится в сообщении.
В Рязанской области горячая линия после ЧП будет работать круглосуточно
В Рязанской области горячая линия после ЧП будет работать круглосуточно
