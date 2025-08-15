Рейтинг@Mail.ru
При ЧП на предприятии в Рязанской области погибли пять человек
15:28 15.08.2025 (обновлено: 21:32 15.08.2025)
При ЧП на предприятии в Рязанской области погибли пять человек
При взрыве в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области погибли пять человек, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2025
происшествия
рязанская область
павел малков
шиловский район
россия
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. При взрыве в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области погибли пять человек, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале."Сегодня утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибло пять человек. Более ста пострадали, в том числе из-за осколков стекла", — написал он.Пострадавшим оказывают медицинскую, а также психологическую помощь.Малков добавил, что находится на месте происшествия. Главе муниципалитета поручили ввести ЧС муниципального уровня.В регионе создали штаб по ликвидации последствий. Персонал предприятия эвакуировали, угрозы жилому сектору нет.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
происшествия, рязанская область, павел малков, шиловский район, россия
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Шиловский район, Россия
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. При взрыве в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области погибли пять человек, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
"Сегодня утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибло пять человек. Более ста пострадали, в том числе из-за осколков стекла", — написал он.
Пострадавшим оказывают медицинскую, а также психологическую помощь.
Малков добавил, что находится на месте происшествия. Главе муниципалитета поручили ввести ЧС муниципального уровня.

Горячая линия и штаб по оказанию помощи будут работать круглосуточно: 84913637464.

В регионе создали штаб по ликвидации последствий. Персонал предприятия эвакуировали, угрозы жилому сектору нет.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
9 августа, 11:44
 
ПроисшествияРязанская областьПавел МалковШиловский районРоссия
 
 
