При ЧП на предприятии в Рязанской области погибли пять человек
При взрыве в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области погибли пять человек, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:28:00+03:00
2025-08-15T15:28:00+03:00
2025-08-15T21:32:00+03:00
происшествия
рязанская область
павел малков
шиловский район
россия
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. При взрыве в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области погибли пять человек, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале."Сегодня утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибло пять человек. Более ста пострадали, в том числе из-за осколков стекла", — написал он.Пострадавшим оказывают медицинскую, а также психологическую помощь.Малков добавил, что находится на месте происшествия. Главе муниципалитета поручили ввести ЧС муниципального уровня.В регионе создали штаб по ликвидации последствий. Персонал предприятия эвакуировали, угрозы жилому сектору нет.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
рязанская область
шиловский район
россия
