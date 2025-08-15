https://ria.ru/20250815/chehija-2035594337.html

В Чехии задержали мужчину, подарившего Минюсту биткоины на миллиард крон

В Чехии задержали мужчину, подарившего Минюсту биткоины на миллиард крон - РИА Новости, 15.08.2025

В Чехии задержали мужчину, подарившего Минюсту биткоины на миллиард крон

Сотрудники Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) в ночь на пятницу задержали ранее отбывшего тюремный срок за торговлю наркотиками,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:43:00+03:00

2025-08-15T17:43:00+03:00

2025-08-15T17:43:00+03:00

в мире

чехия

юго-восточная азия

петр фиала

андрей бабиш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/08/1497060880_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_f12c8be7f2174570aa88a2e8534f9af1.jpg

ПРАГА, 15 авг – РИА Новости. Сотрудники Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) в ночь на пятницу задержали ранее отбывшего тюремный срок за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаша Иржиковского, который пожертвовал минюсту биткоины на сумму около одного миллиарда крон (около 45 миллионов долларов), сообщило Чешское ТВ. "В ночь на пятницу в своем доме в городе Бржецлаве (на востоке страны) сотрудниками НУБОП, которое является одним из подразделений полиции, был задержан даритель минюсту биткоинов Томаш Иржиковский. Полицейские прибыли к дому Иржиковского на машинах без надписей, поэтому он, опасаясь, что за ним приехали бандиты, вместе с двумя маленькими детьми поднялся на крышу и перелез дальше, на крыши соседних домов. Лишь услышав выкрики, что это полиция, Иржиковский в сопровождении членов семьи спустился вниз, где и был задержан", - говорится в сообщении, которое телеканал сопроводил видео, сделанные одним из соседей Иржиковского. По данным агентства ЧТК, ранее осужденный за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаш Иржиковский пожертвовал минюсту биткоины на сумму около одного миллиарда крон. Не исключено, что пожертвованная криптовалюта была получена в результате преступной деятельности. Расследованием данного дела занимается НУБОП под надзором генпрокуратуры. Получатель пожертвования, глава минюста Павел Блажек, сразу после появления в СМИ первых сообщений об этом деле ушел в отставку, на его место назначена адвокат и политик Эва Декруа, которая пообещала провести аудит в своем ведомстве. Иржиковский в конце июня покинул Чехию, отправившись в одну из стран Юго-Восточной Азии, и до настоящего момента никакой информации о нем не сообщалось. О причинах задержания Иржиковского НУБОП также пока ничего не сообщил. Дело о биткоинах получило большой резонанс в Чехии. По требованию оппозиционных партий в конце июня состоялось специальное заседание нижней палаты парламента по рассмотрению этого вопроса. Оппозиция настаивала на уходе в отставку правительства премьера Петра Фиалы или, по крайней мере, отставке главы минфина Збынека Станюры. Однако правящие партии, используя свое большинство в парламенте, успешно отстояли свои позиции. Тем не менее, лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш пообещал вернуться к обсуждению темы биткоинов после намеченных на 3-4 октября парламентских выборов, которые лидеры ANO предполагают выиграть. Судя по последним социологическим опросам, движению ANO готовы отдать на выборах свои голоса около трети (31-33%) избирателей.

https://ria.ru/20241205/italija-1987599822.html

https://ria.ru/20250505/slovakiya-2015158150.html

чехия

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чехия, юго-восточная азия, петр фиала, андрей бабиш