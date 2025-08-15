В Чехии задержали мужчину, подарившего Минюсту биткоины на миллиард крон
Чешская полиция задержала подарившего Минюсту биткоины на $45 млн мужчину
ПРАГА, 15 авг – РИА Новости. Сотрудники Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) в ночь на пятницу задержали ранее отбывшего тюремный срок за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаша Иржиковского, который пожертвовал минюсту биткоины на сумму около одного миллиарда крон (около 45 миллионов долларов), сообщило Чешское ТВ.
"В ночь на пятницу в своем доме в городе Бржецлаве (на востоке страны) сотрудниками НУБОП, которое является одним из подразделений полиции, был задержан даритель минюсту биткоинов Томаш Иржиковский. Полицейские прибыли к дому Иржиковского на машинах без надписей, поэтому он, опасаясь, что за ним приехали бандиты, вместе с двумя маленькими детьми поднялся на крышу и перелез дальше, на крыши соседних домов. Лишь услышав выкрики, что это полиция, Иржиковский в сопровождении членов семьи спустился вниз, где и был задержан", - говорится в сообщении, которое телеканал сопроводил видео, сделанные одним из соседей Иржиковского.
По данным агентства ЧТК, ранее осужденный за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаш Иржиковский пожертвовал минюсту биткоины на сумму около одного миллиарда крон. Не исключено, что пожертвованная криптовалюта была получена в результате преступной деятельности. Расследованием данного дела занимается НУБОП под надзором генпрокуратуры. Получатель пожертвования, глава минюста Павел Блажек, сразу после появления в СМИ первых сообщений об этом деле ушел в отставку, на его место назначена адвокат и политик Эва Декруа, которая пообещала провести аудит в своем ведомстве.
Иржиковский в конце июня покинул Чехию, отправившись в одну из стран Юго-Восточной Азии, и до настоящего момента никакой информации о нем не сообщалось. О причинах задержания Иржиковского НУБОП также пока ничего не сообщил.
Дело о биткоинах получило большой резонанс в Чехии. По требованию оппозиционных партий в конце июня состоялось специальное заседание нижней палаты парламента по рассмотрению этого вопроса. Оппозиция настаивала на уходе в отставку правительства премьера Петра Фиалы или, по крайней мере, отставке главы минфина Збынека Станюры. Однако правящие партии, используя свое большинство в парламенте, успешно отстояли свои позиции.
Тем не менее, лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш пообещал вернуться к обсуждению темы биткоинов после намеченных на 3-4 октября парламентских выборов, которые лидеры ANO предполагают выиграть. Судя по последним социологическим опросам, движению ANO готовы отдать на выборах свои голоса около трети (31-33%) избирателей.