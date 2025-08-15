https://ria.ru/20250815/chast-2035526481.html
Часть Одессы осталась без света из-за аварии
Часть Одессы и пригорода остались без электроэнергии из-за аварии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Часть Одессы и пригорода остались без электроэнергии из-за аварии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. "В части Киевского (района Одессы -ред.) и Одесского районов (пригорода Одессы -ред.) исчез свет из-за локальной аварии в сети", - говорится в объявлении на стайте одесского отделения ДТЭК. Причины и точное место произошедшей аварии не называются.
