Часть Одессы осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 15.08.2025
14:47 15.08.2025
Часть Одессы осталась без света из-за аварии
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Часть Одессы и пригорода остались без электроэнергии из-за аварии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. "В части Киевского (района Одессы -ред.) и Одесского районов (пригорода Одессы -ред.) исчез свет из-за локальной аварии в сети", - говорится в объявлении на стайте одесского отделения ДТЭК. Причины и точное место произошедшей аварии не называются.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Часть Одессы и пригорода остались без электроэнергии из-за аварии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
"В части Киевского (района Одессы -ред.) и Одесского районов (пригорода Одессы -ред.) исчез свет из-за локальной аварии в сети", - говорится в объявлении на стайте одесского отделения ДТЭК.
Причины и точное место произошедшей аварии не называются.
