В Бурятии ищут женщину, за день до пропажи заявившую в полицию на мужа
2025-08-15T10:14:00+03:00
происшествия
республика бурятия
заиграевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
УЛАН-УДЭ, 15 авг - РИА Новости. Жительницу Бурятии, за день до исчезновения заявившую в полицию на гражданского мужа, ищут уже пятые сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. "Ночью 11 августа в дежурную часть ОМВД России по Заиграевскому району поступило сообщение от разыскиваемой с просьбой выселить гражданского супруга из жилища. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Дверь никто не открыл. Утром поступило сообщение о пропаже данной гражданки", - рассказал собеседник агентства. Полицейские пытаются установить местонахождение женщины: проверяют все адреса, где она могла находиться, опрашивают возможных очевидцев, просматривают видео по местам следования пропавшей. Возможна, она сейчас в Омской области, добавили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, женщина является матерью троих детей.
республика бурятия
заиграевский район
