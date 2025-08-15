https://ria.ru/20250815/buryatiya-2035458378.html

В Бурятии ищут женщину, за день до пропажи заявившую в полицию на мужа

В Бурятии ищут женщину, за день до пропажи заявившую в полицию на мужа - РИА Новости, 15.08.2025

В Бурятии ищут женщину, за день до пропажи заявившую в полицию на мужа

Жительницу Бурятии, за день до исчезновения заявившую в полицию на гражданского мужа, ищут уже пятые сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:14:00+03:00

2025-08-15T10:14:00+03:00

2025-08-15T10:14:00+03:00

происшествия

республика бурятия

заиграевский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

УЛАН-УДЭ, 15 авг - РИА Новости. Жительницу Бурятии, за день до исчезновения заявившую в полицию на гражданского мужа, ищут уже пятые сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. "Ночью 11 августа в дежурную часть ОМВД России по Заиграевскому району поступило сообщение от разыскиваемой с просьбой выселить гражданского супруга из жилища. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Дверь никто не открыл. Утром поступило сообщение о пропаже данной гражданки", - рассказал собеседник агентства. Полицейские пытаются установить местонахождение женщины: проверяют все адреса, где она могла находиться, опрашивают возможных очевидцев, просматривают видео по местам следования пропавшей. Возможна, она сейчас в Омской области, добавили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, женщина является матерью троих детей.

https://ria.ru/20250808/proisshestviya-2034159676.html

республика бурятия

заиграевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика бурятия, заиграевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)