10:14 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/buryatiya-2035458378.html
В Бурятии ищут женщину, за день до пропажи заявившую в полицию на мужа
2025-08-15T10:14:00+03:00
2025-08-15T10:14:00+03:00
УЛАН-УДЭ, 15 авг - РИА Новости. Жительницу Бурятии, за день до исчезновения заявившую в полицию на гражданского мужа, ищут уже пятые сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. "Ночью 11 августа в дежурную часть ОМВД России по Заиграевскому району поступило сообщение от разыскиваемой с просьбой выселить гражданского супруга из жилища. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Дверь никто не открыл. Утром поступило сообщение о пропаже данной гражданки", - рассказал собеседник агентства. Полицейские пытаются установить местонахождение женщины: проверяют все адреса, где она могла находиться, опрашивают возможных очевидцев, просматривают видео по местам следования пропавшей. Возможна, она сейчас в Омской области, добавили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, женщина является матерью троих детей.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Дзержинске ищут убийцу женщины
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
