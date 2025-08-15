В Британии более 60 человек будут судить за поддержку Palestine Action
Полиция Лондона: более 60 человек будут судить за поддержку Palestine Action
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 авг - РИА Новости. Более 60 человек будут привлечены в Великобритании к уголовной ответственности за поддержку пропалестинского движения Palestine Action, внесённого властями в список запрещенных террористических организаций, сообщила в пятницу лондонская полиция.
Ранее правоохранители заявили о предъявлении обвинений трём первым людям в связи с запретом движения.
Guardian сообщила о возрасте задержанных на акции Palestine Action
10 августа, 22:59
"Ещё 60 человек будут преследоваться в судебном порядке за выражение поддержки запрещенной террористической группировке Palestine Action", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Полиция добавила, что в общей сложности более 700 человек были задержаны для поддержку движения после его запрета 5 июля. Ожидается, что в ближайшие недели будет возбуждено еще больше уголовных дел, отметили правоохранители.
Ранее в Лондоне прошло несколько крупных протестов против решения властей запретить Palestine Action. На акцию 9 августа вышли несколько тысяч человек, задержано было больше полутысячи.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Решение о запрете Palestine Action было принято после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.