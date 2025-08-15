Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии рассказал о значении вступления в БРИКС - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/briks-2035522163.html
Президент Индонезии рассказал о значении вступления в БРИКС
Президент Индонезии рассказал о значении вступления в БРИКС - РИА Новости, 15.08.2025
Президент Индонезии рассказал о значении вступления в БРИКС
Вступление Индонезии в альянс БРИКС в январе этого года укрепило суверенитет индонезийской нации, которая не хочет иметь врагов, заявил президент Индонезии... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:29:00+03:00
2025-08-15T14:29:00+03:00
в мире
индонезия
прабово субианто
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:41:2646:1529_1920x0_80_0_0_2d434cf48d75b5e29aa538f1615c9a0d.jpg
ДЖАКАРТА, 15 авг — РИА Новости. Вступление Индонезии в альянс БРИКС в январе этого года укрепило суверенитет индонезийской нации, которая не хочет иметь врагов, заявил президент Индонезии Прабово Субианто. Сегодня лидер Индонезии выступил с обращением к государству на ежегодной сессии Народного консультативного конгресса. "Мы не встанем ни на одну сторону. Мы заявляем об этом повсюду: свобода и активность, мы хотим мира со всеми", – заявил президент Прабово Субианто. Трансляцию выступления вел телеканал Kompas. Президент подчеркнул, что "война разрушительна, и что Индонезия не хочет участвовать ни в какой войне и стремится её избежать". В своей речи глава государства также отметил успех Индонезии в получении статуса полноправного члена форума экономического и геополитического сотрудничества БРИКС 6 января 2025 года. По его словам, это членство является одним из способов отстаивания Индонезией своего национального суверенитета на мировой арене. "Мы поддерживаем суверенитет Индонезии на мировой арене. Мы приняли решение о присоединении Индонезии к БРИКС", — подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:0:2647:1986_1920x0_80_0_0_89a956f12df984cf108786e764e11ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, прабово субианто, брикс
В мире, Индонезия, Прабово Субианто, БРИКС
Президент Индонезии рассказал о значении вступления в БРИКС

Президент Субианто: вступление Индонезии в БРИКС укрепило суверенитет нации

© AP Photo / Kimimasa MayamaПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 15 авг — РИА Новости. Вступление Индонезии в альянс БРИКС в январе этого года укрепило суверенитет индонезийской нации, которая не хочет иметь врагов, заявил президент Индонезии Прабово Субианто.
Сегодня лидер Индонезии выступил с обращением к государству на ежегодной сессии Народного консультативного конгресса.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
6 июля, 00:27
"Мы не встанем ни на одну сторону. Мы заявляем об этом повсюду: свобода и активность, мы хотим мира со всеми", – заявил президент Прабово Субианто. Трансляцию выступления вел телеканал Kompas.
Президент подчеркнул, что "война разрушительна, и что Индонезия не хочет участвовать ни в какой войне и стремится её избежать".
В своей речи глава государства также отметил успех Индонезии в получении статуса полноправного члена форума экономического и геополитического сотрудничества БРИКС 6 января 2025 года. По его словам, это членство является одним из способов отстаивания Индонезией своего национального суверенитета на мировой арене.
"Мы поддерживаем суверенитет Индонезии на мировой арене. Мы приняли решение о присоединении Индонезии к БРИКС", — подчеркнул президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Миру надоело уговаривать Запад
14 июля, 08:00
 
В миреИндонезияПрабово СубиантоБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала