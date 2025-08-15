https://ria.ru/20250815/brigada-2035558004.html

ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР

ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР

ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР

Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено отделение 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в окрестностях...

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено отделение 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России "После доразведки местности был выявлен замаскированный блиндаж с военнослужащими 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Координаты цели были переданы расчетам ствольной артиллерии "Южной" группировки. В результате огневого поражения укрытие ВСУ уничтожено вместе с личным составом. Также в районе населенного пункта Клебан-Бык при перемещении по дороге обнаружена группа военнослужащих 12-й обр СпН НГУ (Отдельная бригада специального назначения Национальной гвардии Украины - ред.). Комбинированным ударом ствольной артиллерии и расчета FPV-дронов "Южной" группировки войск военнослужащие ВСУ уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате ударов противник понес потери, превышающие численность отделения пехоты.

