ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 15.08.2025
ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР
Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено отделение 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в окрестностях... РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
новосибирский государственный университет
россия
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено отделение 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России "После доразведки местности был выявлен замаскированный блиндаж с военнослужащими 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Координаты цели были переданы расчетам ствольной артиллерии "Южной" группировки. В результате огневого поражения укрытие ВСУ уничтожено вместе с личным составом. Также в районе населенного пункта Клебан-Бык при перемещении по дороге обнаружена группа военнослужащих 12-й обр СпН НГУ (Отдельная бригада специального назначения Национальной гвардии Украины - ред.). Комбинированным ударом ствольной артиллерии и расчета FPV-дронов "Южной" группировки войск военнослужащие ВСУ уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате ударов противник понес потери, превышающие численность отделения пехоты.
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено отделение 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России
"После доразведки местности был выявлен замаскированный блиндаж с военнослужащими 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Координаты цели были переданы расчетам ствольной артиллерии "Южной" группировки. В результате огневого поражения укрытие ВСУ уничтожено вместе с личным составом. Также в районе населенного пункта Клебан-Бык при перемещении по дороге обнаружена группа военнослужащих 12-й обр СпН НГУ (Отдельная бригада специального назначения Национальной гвардии Украины - ред.). Комбинированным ударом ствольной артиллерии и расчета FPV-дронов "Южной" группировки войск военнослужащие ВСУ уничтожены", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате ударов противник понес потери, превышающие численность отделения пехоты.
