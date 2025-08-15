https://ria.ru/20250815/brigada-2035558004.html
ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР
ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025
ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР
Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено отделение 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в окрестностях... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:03:00+03:00
2025-08-15T16:03:00+03:00
2025-08-15T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
новосибирский государственный университет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено отделение 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России "После доразведки местности был выявлен замаскированный блиндаж с военнослужащими 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Координаты цели были переданы расчетам ствольной артиллерии "Южной" группировки. В результате огневого поражения укрытие ВСУ уничтожено вместе с личным составом. Также в районе населенного пункта Клебан-Бык при перемещении по дороге обнаружена группа военнослужащих 12-й обр СпН НГУ (Отдельная бригада специального назначения Национальной гвардии Украины - ред.). Комбинированным ударом ствольной артиллерии и расчета FPV-дронов "Южной" группировки войск военнослужащие ВСУ уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате ударов противник понес потери, превышающие численность отделения пехоты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), новосибирский государственный университет, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Новосибирский государственный университет, Россия
ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР
ВС РФ уничтожили отделение бригады ВСУ около Клебан-Быкского водохранилища в ДНР