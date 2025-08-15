Рейтинг@Mail.ru
10:45 15.08.2025 (обновлено: 11:09 15.08.2025)
Трое человек пострадали при атаке БПЛА в Запорожской области
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Запорожской области, ранены протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три человека. Ранения получил мужчина 1979 года рождения – протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья", - написал Балицкий.По его словам, жизни раненым ничего не угрожает.
запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки FPV-дрона со стороны ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки FPV-дрона со стороны ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Запорожской области, ранены протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три человека. Ранения получил мужчина 1979 года рождения – протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья", - написал Балицкий.
По его словам, жизни раненым ничего не угрожает.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Запорожской АЭС заявили об участившихся атаках вблизи станции
13 августа, 15:19
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
