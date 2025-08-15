https://ria.ru/20250815/bpla-2035468023.html
Трое человек пострадали при атаке БПЛА в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Запорожской области, ранены протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей, сообщил губернатор региона Евгений
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Запорожской области, ранены протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три человека. Ранения получил мужчина 1979 года рождения – протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья", - написал Балицкий.По его словам, жизни раненым ничего не угрожает.
