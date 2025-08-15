https://ria.ru/20250815/bpla-2035435075.html

ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.По данным министерства:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

