ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
2025-08-15T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.По данным министерства:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
