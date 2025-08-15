Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 15.08.2025 (обновлено: 08:20 15.08.2025)
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.По данным министерства:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область

Работа ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
По данным министерства:
  • в Курской области поразили 13 БПЛА;
  • в Ростовской —11;
  • в Самарской — семь;
  • в Белгородской — шесть;
  • в Орловской — пять;
  • в Брянской и Воронежской — по четыре;
  • в Саратовской, Калмыкии и над Азовским морем — по одному.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
