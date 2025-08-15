https://ria.ru/20250815/bpla-2035431557.html

Над Самарской областью сбили 13 беспилотников

Над Самарской областью сбили 13 беспилотников

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тринадцать беспилотников уничтожены в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область. Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.Опасность атаки беспилотников сохраняется в регионе. Кроме того, в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

