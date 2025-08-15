https://ria.ru/20250815/bpl-2035427407.html

Российские БПЛА уничтожили два склада ВСУ в ДНР

Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ вычислили и уничтожили два боевых склада ВСУ на константиновском направлении в ДНР, отследив наземный дрон... РИА Новости, 15.08.2025

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ вычислили и уничтожили два боевых склада ВСУ на константиновском направлении в ДНР, отследив наземный дрон противника, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА было замечено движение роботизированной платформы, двигавшейся от передовых позиций в тыл. Проследив за ней, операторы БПЛА обнаружили место ее прибытия и зафиксировали там наличие двух полевых складов боеприпасов для снабжения находящихся неподалеку артиллерийских позиций", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после обнаружения складов расчеты БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск нанесли точный удар, оставив артиллерию противника без боеприпасов.

