Российские БПЛА уничтожили два склада ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025
05:08 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/bpl-2035427407.html
Российские БПЛА уничтожили два склада ВСУ в ДНР
2025-08-15T05:08:00+03:00
2025-08-15T05:08:00+03:00
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ вычислили и уничтожили два боевых склада ВСУ на константиновском направлении в ДНР, отследив наземный дрон противника, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА было замечено движение роботизированной платформы, двигавшейся от передовых позиций в тыл. Проследив за ней, операторы БПЛА обнаружили место ее прибытия и зафиксировали там наличие двух полевых складов боеприпасов для снабжения находящихся неподалеку артиллерийских позиций", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после обнаружения складов расчеты БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск нанесли точный удар, оставив артиллерию противника без боеприпасов.
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ вычислили и уничтожили два боевых склада ВСУ на константиновском направлении в ДНР, отследив наземный дрон противника, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА было замечено движение роботизированной платформы, двигавшейся от передовых позиций в тыл. Проследив за ней, операторы БПЛА обнаружили место ее прибытия и зафиксировали там наличие двух полевых складов боеприпасов для снабжения находящихся неподалеку артиллерийских позиций", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после обнаружения складов расчеты БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск нанесли точный удар, оставив артиллерию противника без боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
