Контур.Толк запустил бесплатного бота для видеозвонков - 15.08.2025
16:49 15.08.2025
Контур.Толк запустил бесплатного бота для видеозвонков
чат-бот
мессенджеры
технологии
Звонки в зарубежных мессенджерах работают нестабильно. Поэтому разработчики сервиса коммуникаций от Контура создали бота в телеграме. Он позволяет мгновенно получить персональную ссылку на встречу и созвониться в Толке.Чтобы начать видеозвонок, пользователю достаточно перейти в телеграм-бот @KtalkCallsBot. Для каждого участника Толк генерирует персональную ссылку на встречу. Ссылку легко сразу переслать собеседнику — тот сможет присоединиться к разговору без регистрации и скачивания приложения."Мы хотим, чтобы в любой ситуации люди могли поддерживать привычные бизнес-процессы и оставаться на связи с родными. Бот Толка — это способ быстро организовать видеозвонок, когда зарубежные сервисы недоступны", — отмечает ведущий разработчик Контур.Толка Вячеслав Бухарин.Толк работает в любом популярном браузере: можно подключиться с телефона или компьютера. Бесплатная версия поддерживает демонстрацию экрана, чат и функцию "поднять руку" для включения в обсуждение, голосования, шумоподавление и виртуальный фон. Организатор звонка может пригласить до 50 участников на одну встречу. Время видеозвонка не ограничено.Для пользователей, которым нужны дополнительные возможности, доступна полная версия Толка. Она включает ИИ-резюме звонков, виртуальные доски, расширенные инструменты управления встречей и безлимитное облачное хранилище записей. Это позволяет вести полноценные рабочие процессы онлайн и сохранять все артефакты коммуникаций в одном пространстве.Реклама. 16+. АО "ПФ "СКБ Контур", ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А., erid: F7NfYUJCUneTSTXY7zjG
чат-бот, мессенджеры, технологии
Контур.Толк запустил бесплатного бота для видеозвонков

Звонки в зарубежных мессенджерах работают нестабильно. Поэтому разработчики сервиса коммуникаций от Контура создали бота в телеграме. Он позволяет мгновенно получить персональную ссылку на встречу и созвониться в Толке.
Чтобы начать видеозвонок, пользователю достаточно перейти в телеграм-бот @KtalkCallsBot. Для каждого участника Толк генерирует персональную ссылку на встречу. Ссылку легко сразу переслать собеседнику — тот сможет присоединиться к разговору без регистрации и скачивания приложения.
"Мы хотим, чтобы в любой ситуации люди могли поддерживать привычные бизнес-процессы и оставаться на связи с родными. Бот Толка — это способ быстро организовать видеозвонок, когда зарубежные сервисы недоступны", — отмечает ведущий разработчик Контур.Толка Вячеслав Бухарин.
Толк работает в любом популярном браузере: можно подключиться с телефона или компьютера. Бесплатная версия поддерживает демонстрацию экрана, чат и функцию "поднять руку" для включения в обсуждение, голосования, шумоподавление и виртуальный фон. Организатор звонка может пригласить до 50 участников на одну встречу. Время видеозвонка не ограничено.
Для пользователей, которым нужны дополнительные возможности, доступна полная версия Толка. Она включает ИИ-резюме звонков, виртуальные доски, расширенные инструменты управления встречей и безлимитное облачное хранилище записей. Это позволяет вести полноценные рабочие процессы онлайн и сохранять все артефакты коммуникаций в одном пространстве.
Реклама. 16+. АО "ПФ "СКБ Контур", ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А., erid: F7NfYUJCUneTSTXY7zjG
 
