https://ria.ru/20250815/bot-2035564459.html

Контур.Толк запустил бесплатного бота для видеозвонков

Контур.Толк запустил бесплатного бота для видеозвонков - РИА Новости, 15.08.2025

Контур.Толк запустил бесплатного бота для видеозвонков

Звонки в зарубежных мессенджерах работают нестабильно. Поэтому разработчики сервиса коммуникаций от Контура создали бота в телеграме. Он позволяет мгновенно... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:49:00+03:00

2025-08-15T16:49:00+03:00

2025-08-15T16:49:00+03:00

чат-бот

мессенджеры

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030976349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8075fea1e23c3a52846037875b1dd13.jpg

Звонки в зарубежных мессенджерах работают нестабильно. Поэтому разработчики сервиса коммуникаций от Контура создали бота в телеграме. Он позволяет мгновенно получить персональную ссылку на встречу и созвониться в Толке.Чтобы начать видеозвонок, пользователю достаточно перейти в телеграм-бот @KtalkCallsBot. Для каждого участника Толк генерирует персональную ссылку на встречу. Ссылку легко сразу переслать собеседнику — тот сможет присоединиться к разговору без регистрации и скачивания приложения."Мы хотим, чтобы в любой ситуации люди могли поддерживать привычные бизнес-процессы и оставаться на связи с родными. Бот Толка — это способ быстро организовать видеозвонок, когда зарубежные сервисы недоступны", — отмечает ведущий разработчик Контур.Толка Вячеслав Бухарин.Толк работает в любом популярном браузере: можно подключиться с телефона или компьютера. Бесплатная версия поддерживает демонстрацию экрана, чат и функцию "поднять руку" для включения в обсуждение, голосования, шумоподавление и виртуальный фон. Организатор звонка может пригласить до 50 участников на одну встречу. Время видеозвонка не ограничено.Для пользователей, которым нужны дополнительные возможности, доступна полная версия Толка. Она включает ИИ-резюме звонков, виртуальные доски, расширенные инструменты управления встречей и безлимитное облачное хранилище записей. Это позволяет вести полноценные рабочие процессы онлайн и сохранять все артефакты коммуникаций в одном пространстве.Реклама. 16+. АО "ПФ "СКБ Контур", ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А., erid: F7NfYUJCUneTSTXY7zjG

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чат-бот, мессенджеры, технологии