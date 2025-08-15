https://ria.ru/20250815/boevik-2035613726.html

Боевики 225-го полка ВСУ пропадают без вести ежедневно, сообщил источник

Боевики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ пропадают без вести ежедневно, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Боевики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ пропадают без вести ежедневно, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "За два месяца боев в Сумской области в полку пропало без вести более 120 боевиков. Это более чем по два человека в день, не считая убитых, раненых и дезертиров. Общая цифра потерь может достигать десяти человек в сутки. Для подразделения численностью около двух тысяч это очень много", - сказал собеседник агентства. По его словам, родные военных намерены жаловаться в международные инстанции, чтобы призвать командование ВСУ к ответу.

