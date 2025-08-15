Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Автоблогера Wengallbi приговорили к 3 годам колонии за попытку дать взятку
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) приговорен к трем годам колонии со штрафом в один миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Ахмед Алиасхабов, более известный как Венгалби, осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК России). Наказание — три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере один миллион рублей", — говорится в сообщении.
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramАвтоблогер Ахмед Алиасхабов осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу
Отмечается, что 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, был остановлен инспектором ДПС на Кутузовском проспекте в Москве. По данным следствия, желая избежать ответственности за вождение без прав, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, "положив незаконное вознаграждение между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля". Инспектор ДПС пресек незаконные действия, отказавшись от получения денег.
Вину в совершении преступления блогер признал. Защита просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а также учесть смягчающие обстоятельства и данные, характеризующие личность, в том числе занятие благотворительной деятельностью, рассказал РИА Новости его адвокат Дилан Раджави.