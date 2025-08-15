https://ria.ru/20250815/bloger-2035486944.html

Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку

Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку - РИА Новости, 15.08.2025

Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку

Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) приговорен к трем годам колонии со штрафом в один миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщается в... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T12:17:00+03:00

2025-08-15T12:17:00+03:00

2025-08-15T14:49:00+03:00

блогер

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035491297_0:156:1155:806_1920x0_80_0_0_f77479d64d54b01a4fe45560ecf3a308.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) приговорен к трем годам колонии со штрафом в один миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Ахмед Алиасхабов, более известный как Венгалби, осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК России). Наказание — три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере один миллион рублей", — говорится в сообщении.Отмечается, что 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, был остановлен инспектором ДПС на Кутузовском проспекте в Москве. По данным следствия, желая избежать ответственности за вождение без прав, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, "положив незаконное вознаграждение между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля". Инспектор ДПС пресек незаконные действия, отказавшись от получения денег.Вину в совершении преступления блогер признал. Защита просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а также учесть смягчающие обстоятельства и данные, характеризующие личность, в том числе занятие благотворительной деятельностью, рассказал РИА Новости его адвокат Дилан Раджави.

https://ria.ru/20250815/sochi-2035480285.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

блогер, россия