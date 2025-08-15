Рейтинг@Mail.ru
Прибыль "Билайна" увеличилась до 15 миллиардов рублей
15.08.2025
Прибыль "Билайна" увеличилась до 15 миллиардов рублей
Прибыль "Билайна" увеличилась до 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.08.2025
Прибыль "Билайна" увеличилась до 15 миллиардов рублей
"Билайн" подвел итоги второго квартала 2025 года, чистая прибыль оператора выросла на 483,7% за первое полугодие по сравнению с 2024 годом и достигла 15... РИА Новости, 15.08.2025
билайн
россия
вымпелком
технологии
мобильная связь
экономика
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. "Билайн" подвел итоги второго квартала 2025 года, чистая прибыль оператора выросла на 483,7% за первое полугодие по сравнению с 2024 годом и достигла 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.Сервисная выручка выросла на 7,6% к аналогичному периоду 2024 года, EBITDA — на 8,8%. Рентабельность по EBITDA составила 44,7% (+0,8 подпункта год к году). Капитальные затраты – 42,1 миллиарда рублей (+26,6% к прошлому году).В пресс-службе отметили, что рост показателей случился благодаря расширению телеком- и цифрового бизнеса, внедрению новых продуктов и инвестициям в инфраструктуру."Этот квартал для нас особенный – первый после запуска новой стратегии. Внутри команды мы назвали ее “БЗЗ” – это и звук, и шифр, и настроение: это и пчела, наш исторический символ, и звук телефона на вибро, и, конечно, Базя – та самая цифровая пчела, которая стала символом заботы о клиентах", – сказал генеральный директор компании Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.При этом он отметил наличие серьезных вызовов и подчеркнул, что команда оператора придумывает различные решения, чтобы базовые сервисы работали даже в сложных условиях."Мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру, продукты, безопасность и людей. У нас растет выручка, растет спрос на облачные сервисы, запускаются новые инновационные продукты и ИИ-агенты, расширяются возможности для бизнеса и семьи. Это и есть та самая звезда, которую мы зажигаем: дать каждому возможность почувствовать, что технологии работают на него", – заверил гендиректор.Оператор продолжает масштабировать сеть. За год количество базовых станций увеличилось на 8,7% (плюс 18 тысяч), объем дата-трафика вырос на 11,2%, доля VoLTE в голосовом трафике — на 10,9 подпункта. Введены новые магистральные волоконно-оптические линии связи емкостью 1,6 терабит/с, укреплена надежность центра обработки данных в Ярославле и запущен георезервный сайт в Москве.
билайн, россия, вымпелком, технологии, мобильная связь, экономика
Билайн, Россия, ВымпелКом, Технологии, мобильная связь, Экономика
Прибыль "Билайна" увеличилась до 15 миллиардов рублей

Чистая прибыль "Билайна" увеличилась на 483,7% за первое полугодие 2025 года

