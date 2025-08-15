Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 15.08.2025 (обновлено: 17:43 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035557519.html
Беспилотники ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области
Беспилотники ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области - РИА Новости, 15.08.2025
Беспилотники ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области
Силы ПВО нейтрализовали украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать порт Оля в Астраханской области, сообщил глава региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:01:00+03:00
2025-08-15T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
астраханская область
вооруженные силы украины
происшествия
игорь бабушкин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Силы ПВО нейтрализовали украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать порт Оля в Астраханской области, сообщил глава региона Игорь Бабушкин."Астраханская область &lt;...&gt; подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. На этот раз их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура региона — порт Оля", — написал он в Telegram.Губернатор уточнил, что все дроны подавлены средствами РЭБ либо уничтожены, пострадавших нет. Портовая инфраструктура ущерба не понесла. При этом обломки сбитого беспилотника повредили судно.Бабушкин добавил, что некоторые БПЛА, подавленные системами радиоэлектронной борьбы, пока не удалось найти. Об их обнаружении губернатор призвал сообщать в органы правопорядка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, вооруженные силы украины, происшествия, игорь бабушкин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Игорь Бабушкин, Безопасность
Беспилотники ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области

Беспилотники ВСУ попытались атаковать астраханский порт Оля

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Силы ПВО нейтрализовали украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать порт Оля в Астраханской области, сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
"Астраханская область <...> подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. На этот раз их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура региона — порт Оля", — написал он в Telegram.
Губернатор уточнил, что все дроны подавлены средствами РЭБ либо уничтожены, пострадавших нет. Портовая инфраструктура ущерба не понесла. При этом обломки сбитого беспилотника повредили судно.
Бабушкин добавил, что некоторые БПЛА, подавленные системами радиоэлектронной борьбы, пока не удалось найти. Об их обнаружении губернатор призвал сообщать в органы правопорядка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияИгорь БабушкинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала