Беспилотники ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области

Силы ПВО нейтрализовали украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать порт Оля в Астраханской области, сообщил глава региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:01:00+03:00
2025-08-15T16:01:00+03:00
2025-08-15T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
астраханская область
вооруженные силы украины
происшествия
игорь бабушкин
безопасность
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Силы ПВО нейтрализовали украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать порт Оля в Астраханской области, сообщил глава региона Игорь Бабушкин."Астраханская область <...> подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. На этот раз их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура региона — порт Оля", — написал он в Telegram.Губернатор уточнил, что все дроны подавлены средствами РЭБ либо уничтожены, пострадавших нет. Портовая инфраструктура ущерба не понесла. При этом обломки сбитого беспилотника повредили судно.Бабушкин добавил, что некоторые БПЛА, подавленные системами радиоэлектронной борьбы, пока не удалось найти. Об их обнаружении губернатор призвал сообщать в органы правопорядка.
