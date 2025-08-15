https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035434174.html
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника - РИА Новости, 15.08.2025
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над Югом России, Поволжьем и Черноземьем, рассказали в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T07:13:00+03:00
2025-08-15T07:13:00+03:00
2025-08-15T07:21:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
юг
поволжье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269143_144:0:2927:1566_1920x0_80_0_0_eff12c60331bf05950a68913128bb23a.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над Югом России, Поволжьем и Черноземьем, рассказали в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13 из них были уничтожены над Курской областью, 11 над Ростовской, семь над Самарской и шесть над Белгородской.Кроме того, пять БПЛА нейтрализованы над Орловской областью, по четыре аппараты сбиты над Брянской и Воронежской областями и по одному над территориями Саратовской области, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
юг
поволжье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ea678b816674c19191a90509660204c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, юг, поволжье
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Юг, Поволжье
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
МО РФ: ПВО ночью сбила 53 украинских БПЛА