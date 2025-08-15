Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 15.08.2025 (обновлено: 07:21 15.08.2025)
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над Югом России, Поволжьем и Черноземьем, рассказали в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над Югом России, Поволжьем и Черноземьем, рассказали в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13 из них были уничтожены над Курской областью, 11 над Ростовской, семь над Самарской и шесть над Белгородской.Кроме того, пять БПЛА нейтрализованы над Орловской областью, по четыре аппараты сбиты над Брянской и Воронежской областями и по одному над территориями Саратовской области, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над Югом России, Поволжьем и Черноземьем, рассказали в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 из них были уничтожены над Курской областью, 11 над Ростовской, семь над Самарской и шесть над Белгородской.
Кроме того, пять БПЛА нейтрализованы над Орловской областью, по четыре аппараты сбиты над Брянской и Воронежской областями и по одному над территориями Саратовской области, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
