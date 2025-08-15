https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035431384.html

В Бердянске и Мелитополе отразили атаку беспилотников ВСУ, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ отражена в городах Бердянск и Мелитополь в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Бердянск и Мелитополь. Российская система ПВО отразила атаку на города", - сказал Рогов. По его словам, вражеские беспилотники сбиты. Опасность повторных атак сохраняется. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

