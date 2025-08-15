https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035423636.html
Количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Курске увеличилось до десяти
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на дом в Курске увеличилось до 10, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на дом в Курске увеличилось до 10, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже исполняющий обязанности главы города Курска Сергей Котляров сообщил, что выехал на место происшествия вместе с Хинштейном."К сожалению, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. В их числе — ребёнок 2010 года рождения. Наши врачи делают всё, чтобы поставить людей на ноги", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Он отметил, что сотрудники МЧС оперативно пожар ликвидировали, сейчас завершена проливка конструкций. Кроме того, взрывной волной выбиты стёкла в соседних домах и школе.Также врио губернатора добавил, что специалисты определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению. На это время власти города разместят людей в пунктах временного размещения или компенсируют аренду жилья."Пока жильцов дома временно разместили в соседней школе. Обеспечим людей спальными местами, вещами первой необходимости, питанием", - добавил Хинштейн.
