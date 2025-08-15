Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 15.08.2025
В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину
В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину
Беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с многоквартирным домом в Белгороде, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с многоквартирным домом в Белгороде, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Гладков в своем Telegram-канале написал об очередном ударе ВСУ."Беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - сообщил губернатор.По его словам, на месте атаки повреждены окно одной квартиры, фасад административного здания и пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется.
В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину

Гладков: дрон ВСУ сдетонировал около дома в Белгороде, ранив женщину в ногу

Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с многоквартирным домом в Белгороде, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале написал об очередном ударе ВСУ.
"Беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - сообщил губернатор.
По его словам, на месте атаки повреждены окно одной квартиры, фасад административного здания и пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется.
