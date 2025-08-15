https://ria.ru/20250815/bespilotnik-2035571566.html

В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину

В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину - РИА Новости, 15.08.2025

В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину

Беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с многоквартирным домом в Белгороде, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:42:00+03:00

2025-08-15T16:42:00+03:00

2025-08-15T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564701_1:0:1260:708_1920x0_80_0_0_9e28d947e3fb3ada3c625e0fb7c2d9fc.jpg

БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с многоквартирным домом в Белгороде, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Гладков в своем Telegram-канале написал об очередном ударе ВСУ."Беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - сообщил губернатор.По его словам, на месте атаки повреждены окно одной квартиры, фасад административного здания и пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков