В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину
Беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с многоквартирным домом в Белгороде, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:42:00+03:00
2025-08-15T16:42:00+03:00
2025-08-15T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 15 авг – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с многоквартирным домом в Белгороде, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Гладков в своем Telegram-канале написал об очередном ударе ВСУ."Беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - сообщил губернатор.По его словам, на месте атаки повреждены окно одной квартиры, фасад административного здания и пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется.
белгород
