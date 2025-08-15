https://ria.ru/20250815/bespilotnik-2035428724.html

Расчет "Днепра" сбил украинский БПЛА в Херсонской области

Расчет "Днепра" сбил украинский БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 15.08.2025

Расчет "Днепра" сбил украинский БПЛА в Херсонской области

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" сбил с помощью специального FPV-дрона - истребителя украинский высотный... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T05:39:00+03:00

2025-08-15T05:39:00+03:00

2025-08-15T05:39:00+03:00

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032526215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fc31081526a2d2505a93d83571e216a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" сбил с помощью специального FPV-дрона - истребителя украинский высотный разведывательный беспилотник типа "Лелека", проникший в воздушное пространство Херсонской области, передает наблюдавший за работой расчета БПЛА корреспондент РИА Новости. "Вылет был удачный. Был ликвидирован самолетного типа БПЛА… "Лелека", да. По информации было передано, что "Лелека". Удачно мы его обнаружили. Очень даже быстро. Догнали его и засадили как бы в крыло, в правое крыло, и из-за этого он где-то через километра 2-3 примерно отлетел и упал на землю", - рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Хаба". Расчет ударных БПЛА группировки "Днепр", выполняя боевую задачу, получил информацию о приближении в район его дислокации украинского высотного разведывательного БПЛА типа "Лелека". Подняв в небо специально оборудованный стальными пиками для воздушного тарана FPV-дрон - истребитель, бойцы расчета выследили беспилотник противника, спикировали в его верхнюю полусферу и, успешно поразив плоскость вражеского летательного аппарата, уничтожили беспилотник противника. "Основные сейчас цели, (БПЛА) самолетного типа. Отрабатываем FPV-шками. Очень получается. Как бы дешево и оперативно, быстро перехват идет… У них (ВСУ) есть возможность летать к нам издалека очень, с тыла. Позволяют им европейские технологии. Мы тоже стараемся не отставать. На месте не стоим", - сказал военнослужащий. По словам бойца, были зафиксированы случаи, когда с украинских высотных беспилотников, прорывавшихся в воздушное пространство Херсонской области, запускались небольшие ударные дроны, пытавшиеся затем наносить удары по тыловым объектам, а бывали случаи, когда БПЛА противника сопровождали FPV-дроны - охранники. "Даже бывает такое, что БПЛА самолетного типа, залетая на нашу сторону, их сопровождают FPV... Сопровождают для того, чтобы такие как наши расчеты, ребята, которые догоняют их… чтобы минимизировать их потери БПЛА самолетного типа. Стараются они отрабатывать своими FPV в наши FPV. Сталкивались с такими ситуациями. Боремся с этим постоянно", - заключил боец.

https://ria.ru/20250125/tankisty-1995456169.html

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545780.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины