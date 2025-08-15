Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Днепра" сбил украинский БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/bespilotnik-2035428724.html
Расчет "Днепра" сбил украинский БПЛА в Херсонской области
Расчет "Днепра" сбил украинский БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 15.08.2025
Расчет "Днепра" сбил украинский БПЛА в Херсонской области
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" сбил с помощью специального FPV-дрона - истребителя украинский высотный... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T05:39:00+03:00
2025-08-15T05:39:00+03:00
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032526215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fc31081526a2d2505a93d83571e216a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" сбил с помощью специального FPV-дрона - истребителя украинский высотный разведывательный беспилотник типа "Лелека", проникший в воздушное пространство Херсонской области, передает наблюдавший за работой расчета БПЛА корреспондент РИА Новости. "Вылет был удачный. Был ликвидирован самолетного типа БПЛА… "Лелека", да. По информации было передано, что "Лелека". Удачно мы его обнаружили. Очень даже быстро. Догнали его и засадили как бы в крыло, в правое крыло, и из-за этого он где-то через километра 2-3 примерно отлетел и упал на землю", - рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Хаба". Расчет ударных БПЛА группировки "Днепр", выполняя боевую задачу, получил информацию о приближении в район его дислокации украинского высотного разведывательного БПЛА типа "Лелека". Подняв в небо специально оборудованный стальными пиками для воздушного тарана FPV-дрон - истребитель, бойцы расчета выследили беспилотник противника, спикировали в его верхнюю полусферу и, успешно поразив плоскость вражеского летательного аппарата, уничтожили беспилотник противника. "Основные сейчас цели, (БПЛА) самолетного типа. Отрабатываем FPV-шками. Очень получается. Как бы дешево и оперативно, быстро перехват идет… У них (ВСУ) есть возможность летать к нам издалека очень, с тыла. Позволяют им европейские технологии. Мы тоже стараемся не отставать. На месте не стоим", - сказал военнослужащий. По словам бойца, были зафиксированы случаи, когда с украинских высотных беспилотников, прорывавшихся в воздушное пространство Херсонской области, запускались небольшие ударные дроны, пытавшиеся затем наносить удары по тыловым объектам, а бывали случаи, когда БПЛА противника сопровождали FPV-дроны - охранники. "Даже бывает такое, что БПЛА самолетного типа, залетая на нашу сторону, их сопровождают FPV... Сопровождают для того, чтобы такие как наши расчеты, ребята, которые догоняют их… чтобы минимизировать их потери БПЛА самолетного типа. Стараются они отрабатывать своими FPV в наши FPV. Сталкивались с такими ситуациями. Боремся с этим постоянно", - заключил боец.
https://ria.ru/20250125/tankisty-1995456169.html
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545780.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032526215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_582674a8b8ab1b13c48b044680624010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Расчет "Днепра" сбил украинский БПЛА в Херсонской области

ВС России сбили разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" сбил с помощью специального FPV-дрона - истребителя украинский высотный разведывательный беспилотник типа "Лелека", проникший в воздушное пространство Херсонской области, передает наблюдавший за работой расчета БПЛА корреспондент РИА Новости.
"Вылет был удачный. Был ликвидирован самолетного типа БПЛА… "Лелека", да. По информации было передано, что "Лелека". Удачно мы его обнаружили. Очень даже быстро. Догнали его и засадили как бы в крыло, в правое крыло, и из-за этого он где-то через километра 2-3 примерно отлетел и упал на землю", - рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Хаба".
Боевая работа танка - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
25 января, 13:18
Расчет ударных БПЛА группировки "Днепр", выполняя боевую задачу, получил информацию о приближении в район его дислокации украинского высотного разведывательного БПЛА типа "Лелека". Подняв в небо специально оборудованный стальными пиками для воздушного тарана FPV-дрон - истребитель, бойцы расчета выследили беспилотник противника, спикировали в его верхнюю полусферу и, успешно поразив плоскость вражеского летательного аппарата, уничтожили беспилотник противника.
"Основные сейчас цели, (БПЛА) самолетного типа. Отрабатываем FPV-шками. Очень получается. Как бы дешево и оперативно, быстро перехват идет… У них (ВСУ) есть возможность летать к нам издалека очень, с тыла. Позволяют им европейские технологии. Мы тоже стараемся не отставать. На месте не стоим", - сказал военнослужащий.
По словам бойца, были зафиксированы случаи, когда с украинских высотных беспилотников, прорывавшихся в воздушное пространство Херсонской области, запускались небольшие ударные дроны, пытавшиеся затем наносить удары по тыловым объектам, а бывали случаи, когда БПЛА противника сопровождали FPV-дроны - охранники.
"Даже бывает такое, что БПЛА самолетного типа, залетая на нашу сторону, их сопровождают FPV... Сопровождают для того, чтобы такие как наши расчеты, ребята, которые догоняют их… чтобы минимизировать их потери БПЛА самолетного типа. Стараются они отрабатывать своими FPV в наши FPV. Сталкивались с такими ситуациями. Боремся с этим постоянно", - заключил боец.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области
5 января, 05:12
 
БезопасностьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала