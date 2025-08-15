https://ria.ru/20250815/belousov-2035665449.html

Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе

Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе

Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в расширенном составе

2025-08-15T23:59:00+03:00

2025-08-15T23:59:00+03:00

2025-08-16T00:06:00+03:00

владимир путин

россия

сша

аляска

андрей белоусов

дональд трамп

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в расширенном составе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Белоусов присутствует в расширенном составе", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

россия

сша

аляска

2025

