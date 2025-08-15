Рейтинг@Mail.ru
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе - РИА Новости, 16.08.2025
23:59 15.08.2025 (обновлено: 00:06 16.08.2025)
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе
Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в расширенном составе,... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в расширенном составе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Белоусов присутствует в расширенном составе", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
владимир путин, россия, сша, аляска, андрей белоусов, дональд трамп
Владимир Путин, Россия, США, Аляска, Андрей Белоусов, Дональд Трамп
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в расширенном составе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Белоусов присутствует в расширенном составе", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Сенатор: переговоры Путина и Трампа могут сформировать новый миропорядок
