СК установил причастность командира ВСУ к ударам по Белгороду

СК установил причастность командира ВСУ к ударам по Белгороду - РИА Новости, 15.08.2025

СК установил причастность командира ВСУ к ударам по Белгороду

СК РФ установил причастность командира 61-й отдельной механизированной бригады "Степова" ВСУ полковника Андрея Федичева к ударам по Белгороду 30 декабря 2023... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. СК РФ установил причастность командира 61-й отдельной механизированной бригады "Степова" ВСУ полковника Андрея Федичева к ударам по Белгороду 30 декабря 2023 года и в феврале 2025 года, он заочно обвиняется в терроризме и объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Во взаимодействии с Минобороны РФ Следственный комитет установил причастность к совершению терактов командира 61-й отдельной механизированной бригады "Степова" ВСУ полковника Андрея Федичева и подчиненных ему военнослужащих", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 30 декабря 2023 года и 15 февраля 2025 года с применением чешской реактивной системы залпового огня "Vampire" ВСУ нанесли удары по территории жилой застройки и массового скопления мирных жителей, а также объектам соцназначения Белгорода, повлекшие гибель и ранение мирных жителей. "Федичеву заочно предъявлено обвинение в терроризме, принимаются меры к его розыску и аресту", - добавили в СК РФ. В конце февраля ГВСУ СК России сообщило о заочном аресте Федичева, обвиняемого в совершении теракта в Курской области, фигурант был объявлен в международный розыск. По данным следствия, в Суджанском районе подчиненные Федичева по его приказу, угрожая оружием, запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.

