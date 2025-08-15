https://ria.ru/20250815/belgorod-2035444897.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 15.08.2025

Дежурные средства российской ПВО утром 15 августа сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 15 августа сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Пятнадцатого августа т.г. в период с 7.00 мск до 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

