Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 15 августа сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Пятнадцатого августа т.г. в период с 7.00 мск до 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
