Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 15.08.2025 (обновлено: 08:42 15.08.2025)
Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города
Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города - РИА Новости, 15.08.2025
Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города
Двое человек получили ранения после атаки беспилотников на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.08.2025
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Двое человек получили ранения после атаки беспилотников на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города", - написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что у одного мужчины проникающее ранение живота, его состояние оценивается как тяжёлое, у второго мужчины осколочные ранения ног, бригада скорой помощи доставляет их в областную клиническую больницу.Также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трёх домов, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля, отметил губернатор.Гладков также сообщил о повреждениях двух административных зданий."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", - заключил он.
Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Двое человек получили ранения после атаки беспилотников на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что у одного мужчины проникающее ранение живота, его состояние оценивается как тяжёлое, у второго мужчины осколочные ранения ног, бригада скорой помощи доставляет их в областную клиническую больницу.
Также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трёх домов, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля, отметил губернатор.
Гладков также сообщил о повреждениях двух административных зданий.
"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", - заключил он.
