https://ria.ru/20250815/belgorod-2035440362.html

Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города

Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города - РИА Новости, 15.08.2025

Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города

Двое человек получили ранения после атаки беспилотников на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T08:36:00+03:00

2025-08-15T08:36:00+03:00

2025-08-15T08:42:00+03:00

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Двое человек получили ранения после атаки беспилотников на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города", - написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что у одного мужчины проникающее ранение живота, его состояние оценивается как тяжёлое, у второго мужчины осколочные ранения ног, бригада скорой помощи доставляет их в областную клиническую больницу.Также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трёх домов, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля, отметил губернатор.Гладков также сообщил о повреждениях двух административных зданий."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", - заключил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков