Балицкий опроверг информацию об ограничении подачи электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию о введении в регионе ограничений на потребление электроэнергии. "Зафиксировали распространение недостоверной информации через рассылку "распоряжения" о якобы введении в Запорожской области ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии. Информация не соответствует действительности", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, целью распространения подобной фейковой информации является искусственное создание социального напряжения. "Прошу доверять только достоверной и проверенной информации. Все потребители Запорожской области получают электроэнергию в полном объеме, продолжается прием заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

