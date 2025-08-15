Рейтинг@Mail.ru
Балицкий опроверг информацию об ограничении подачи электроэнергии - РИА Новости, 15.08.2025
14:48 15.08.2025
Балицкий опроверг информацию об ограничении подачи электроэнергии
Балицкий опроверг информацию об ограничении подачи электроэнергии
запорожская область
россия
днепр (река)
евгений балицкий
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию о введении в регионе ограничений на потребление электроэнергии. "Зафиксировали распространение недостоверной информации через рассылку "распоряжения" о якобы введении в Запорожской области ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии. Информация не соответствует действительности", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, целью распространения подобной фейковой информации является искусственное создание социального напряжения. "Прошу доверять только достоверной и проверенной информации. Все потребители Запорожской области получают электроэнергию в полном объеме, продолжается прием заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
запорожская область
россия
днепр (река)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию о введении в регионе ограничений на потребление электроэнергии.
"Зафиксировали распространение недостоверной информации через рассылку "распоряжения" о якобы введении в Запорожской области ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии. Информация не соответствует действительности", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, целью распространения подобной фейковой информации является искусственное создание социального напряжения.
"Прошу доверять только достоверной и проверенной информации. Все потребители Запорожской области получают электроэнергию в полном объеме, продолжается прием заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В России обновят определение объема передачи электроэнергии
11 августа, 19:43
В России обновят определение объема передачи электроэнергии
11 августа, 19:43
 
