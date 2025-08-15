Рейтинг@Mail.ru
Рост оборота московской сферы услуг составил 2,2% за полгода
15.08.2025
Рост оборота московской сферы услуг составил 2,2% за полгода
москва
мария багреева
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Объем платных услуг населению в столице за первые шесть месяцев текущего года достиг 2,2 триллиона рублей, рост в сопоставимых ценах за этот период составил 2,2%, если сравнивать показатель с таким же периодом 2024 года, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она уточнила, что в столице сфера услуг развивается, в том числе благодаря активному внедрению цифровых сервисов. Они делают жизнь москвичей проще и удобнее, а также повышают доступность и привлекательность услуг."В первом полугодии 2025 года объем платных услуг населению составил 2,2 триллиона рублей, превысив на 2,2% показатель января – июня 2024 года. Наибольший вклад в положительную динамику внесли электронные сервисы, услуги связи и образования", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Так, электронные сервисы увеличили обороты практически на 30% (до 210,2 миллиарда рублей), сфера связи – на 4,5% (223,1 миллиарда рублей). Рост произошел из-за расширения спектра предлагаемых услуг, также тенденцию расширения связывают с улучшением качества цифровой инфраструктуры.К самым востребованным направлениям относят: онлайн-консультации, услуги стриминговых платформ и облачных сервисов, а еще набирают популярность суперприложения – экосистемы, объединяющие разные функции в одном мобильном приложении – от оплаты счетов до заказа услуг.Рост выручки образовательных учреждений составил 9,4% (172,6 миллиарда рублей). Тенденцию роста этой сферы связывают с высоким спросом на услуги дополнительного профессионального образования. Речь идет о программах переподготовки и повышения квалификации. Также рост связывают с увеличением лимита налоговых вычетов на обучение.При этом спортучреждения нарастили выручку на 7,6% за первые шесть месяцев текущего года. Эти организации заработали за указанный срок 30,5 миллиарда рублей. Выручка турагентств составила 39,9 миллиарда рублей – рост 5,3%. Оборот гостиниц достиг 44,4 миллиарда рублей, данный показательна 3,7% больше, чем за первое полугодие 2024 года, а учреждения культуры заработали 52,6 миллиарда рублей (рост 3,3%).Ранее Багреева сообщила, что экономика Москвы продолжит расти, ожидается, что прирост будет составлять около 3% в ближайшие годы.
москва
москва, мария багреева, твой бизнес – новости
Москва, Мария Багреева, Твой бизнес – новости
